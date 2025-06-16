KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Anne Çocuk

'Annelik Yolculuğu' mobil uygulaması: Lohusalık desteği de veriliyor

Sağlık Bakanlığı, kadın ve çocuk sağlığını merkeze alan yeni mobil uygulaması ‘Annelik Yolculuğu’nu kullanıma sundu. Ücretsiz olarak indirilebilen uygulama, gebelikten doğuma, emzirmeden 0-2 yaş arası bebek gelişimine kadar tüm süreci dijital platformda adım adım takip imkanı sunuyor. Türkiye Sağlık Yüzyılı hedefleri doğrultusunda geliştirilen uygulama, anne adayları ve yeni annelere sağlıklı bir gebelik, doğum ve bebek gelişimi için rehberlik etmeyi amaçlıyor.

'Annelik Yolculuğu' mobil uygulaması: Lohusalık desteği de veriliyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Sağlık Bakanlığı'nın, 'Türkiye Sağlık Yüzyılı' hedefi doğrultusunda geliştirdiği, kadın ve çocuk sağlığını merkeze alan 'Annelik Yolculuğu', tüm uygulama mağazalarında kullanıma sunuldu.

aa

LOHUSALIK DESTEĞİ DE VERİLİYOR

Gebelikten doğuma, emzirmeden 0- 2 yaş bebek gelişimine kadar olan tüm süreçlere rehberlik eden mobil uygulama; sağlık hizmetlerine dijital ortamda, etkin ve güvenli biçimde erişime olanak sağlıyor. Cep telefonlarına ücretsiz olarak indirilebilen uygulamada; bebeğin anne karnındaki gelişim süreci ayrıntılı olarak anlatılıyor. Beslenme, egzersiz ve yaşam önerileri ile sağlıklı gebelik ve doğuma hazırlık için de özel içerikler sunuluyor. 'Annelik Yolculuğu'nda, rahat bir doğum için destekleyici yöntemler yer alırken doğum sonrası için emzirme ve lohusalık desteği de veriliyor.

1689316

UYGULAMA AİLELERE REHBERLİK EDECEK

Uygulamada sadece gebelik ve doğum değil, bebek bakımı için de öneriler var. '0-2 Yaş Bebek Gelişimi' bölümünde; erken çocukluk dönemine ilişkin bakım, beslenme, gelişimsel takip ve aile rehberliği sunulurken; 'Test ve Aşı Hatırlatıcıları' bölümü, bebeklerin muayene, tarama ve bağışıklama süreçlerinin zamanında gerçekleştirilmesini sağlıyor.

'GÜVENİLİR BİLGİ PAYLAŞIMI' BÖLÜMÜ

'Güvenilir Bilgi Paylaşımı' bölümüyle sağlık profesyonelleri tarafından onaylanmış içeriklerle bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Uygulamada ayrıca; 'Anı Günlüğü ve İsim Önerileri' bölümleri de bulunuyor.

10

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bugün burçları neler bekliyor?Bugün burçları neler bekliyor?
Yaz tatilinde çocukları bekleyen gizli tehlikeler! Yaz tatilinde çocukları bekleyen gizli tehlikeler!

Anahtar Kelimeler:
hamilelik mobil uygulama gebelik lohusa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.