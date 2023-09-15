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Annesi 'Arkadaşın seni soruyor' diyerek eve çağırdı... Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı! Kahreden feryat 'Sonunda rahat ettin mi annem'

15.09.2023 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 71 kişinin gözaltına alındığı operasyonda Pendik'te annenin oğluna isyanı kameraya yansıdı. Anne, gözaltına alınan oğluna "Sonunda rahat ettin mi annem" diye sitemde bulundu. Ekiplerin ilk olarak evde şüpheliyi bulamadığı, bunun üzerine şüphelinin annesine oğlunu telefonla aramasını söylediği, annenin oğlunu "Arkadaşın geldi, seni soruyor" diyerek eve çağırdığı ve şahsın apartmanın önünde gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik il genelinde daha önceden belirlenen adreslerdeki 87 kişiye operasyon düzenledi. Operasyonda şu ana kadar 71 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında polisin girdiği adreslerden biri de Pendik Yayla Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki 4 katlı apartmandaki bir daireydi. Aranılan şüpheliyi evde bulamayan ekipler, şüphelinin annesine oğlunu telefonla aramasını söyledi.

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ANNESİ ARAYIP "OĞLUM EVE GEL, ARKADAŞIN GELDİ, SENİ SORUYOR" DİYEREK EVE ÇAĞIRDI

Annesi arayıp "oğlum eve gel arkadaşın geldi seni soruyor" diyerek eve çağırdı. Şüpheli eve gelene kadar polis ekipleri kapıda bekledi. Şüpheli apartmanın önünde gözaltına alındı. Eve sokulan şüpheliye annesinin isyanı kameraya yansıdı.

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"SONUNDA RAHAT ETTİN Mİ ANNEM"

Ters kelepçe ile yere yatırılan şüphelinin babası, oğluna oturduğu koltuktan bakarken annesi odaya girdi. Oğluna sitemde bulunan anne, "Sonunda rahat ettin mi annem" dedi. Şüpheli 'ne oldu anne bir şey mi oldu' derken annesi dizlerini döverek ağladı.

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Polisin girdiği diğer adres ise Bağcılar, Çınar Mahallesinde bulunan 4 katlı bir binanın ikinci katıydı.

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Operasyona özel harekat polislerinin yanı sıra hassas burunlu narkotik polis köpeğinin de katıldığı görüldü. Operasyon çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul uyuşturucu operasyon

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