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Annesi öldürüp parçalara ayırmıştı! Dünyanın konuştuğu yamyama 15 yıl hapis

16.06.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanyol garson annesini öldürüp, vücudunun parçalarını buzdolabında saklayıp bir kısmını yemiş, bir kısmını da köpeğine parça parça yedirmesiyle gündeme gelmişti. Tüm dünyanın kanını donduran olayda Alberto Sanchez Gomez, bugün görülen mahkemeden sonra 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Annesi öldürüp parçalara ayırmıştı! Dünyanın konuştuğu yamyama 15 yıl hapis

İspanya'nın başkenti Madrid'de yaşayan 28 yaşındaki Alberto Sanchez Gomez, 66 yaşındaki annesi Maria Soledad Gomez'i öldürüp kalıntılarını yemek suçuyla hakim karşısına çıkarılmıştı.

Duruşmada, Gomez'e annesini en az 15 gün boyunca yiyip bazılarını köpeğine yediren Gomez'e 15 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme ayrıca, 'cesedin kutsallığına saygısızlıktan' ise 5 ay ceza aldı.

TESTERE VE BIÇAKLA PARÇALARA AYIRDI

Olayın ayrıntılarına göre, Gomez annesini boğdu, ardından onu yatak odasına sürükledi ve burada 'cesetten kurtulmak için' testere ve iki mutfak bıçağı kullanarak onu kesti.

Gomez ayrıca, yaklaşık 15 gün boyunca kalıntıları yedi ve diğer parçaları evin etrafındaki çeşitli plastik kaplarda ve buzdolabında sakladı.

YEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Yerel basında çıkan haberlere göre ise, konuyla ilgili ifade veren bir polis, Gomez'in kalıntıların bir kısmını çiğ yediğini itiraf ettiğini söyledi.

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