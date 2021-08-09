Annesi sosyal medya fenomeni kızının sosyal medya hesaplarını sildi! Nedeni ise şaşırttı

Sosyal medya platformlarının sağlıksız ve kızının gelişimi açısından önemli bir tehlike olduğunu söyleyen Fernanda Rocha Kanner, çözümü hesapları silmekte buldu. Sosyal medyanın gerçek dünyadan uzaklaşılmasına ve gelişim sürecinde ‘ben’ algısını yok ettiğini belirten Kanner, “Bir yetişkin için bile sosyal medya sağlıklı değil. Özellikle kendini keşfetme aşamasındaki bir genci geri bildirimlere göre hareket etmesini doğru bulmuyorum” dedi.

“HALİMDEN MEMNUNUM”

Annesinin sosyal medya hesaplarını silmesinden sonra oldukça sinirlendiğini anlatan Rios, “Şu anda bunun dışında olmaktan mutluyum. Sosyal medyaya ne zaman döneceğimi ben seçeceğim ama istemiyorum. Yoluma bakıyorum” dedi.



