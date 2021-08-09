HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Annesi sosyal medya fenomeni kızının sosyal medya hesaplarını sildi! Nedeni ise şaşırttı

Annesi sosyal medya fenomeni kızının sosyal medya hesaplarını sildi! Nedeni ise şaşırttı

09.08.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesabında 1.7 milyon takipçisi bulunan 14 yaşındaki Nina Rios, annesinin kendisine verdiği cezayla büyük bir şok yaşadı. Anne Fernanda Rocha Kanner, kızına yaşam değerleri hakkında ders vermek için Instagram ve TikTok hesaplarını sildi. Anne Kanner, bu yaptığı hareketin nedenini ise kendi hesaplarında yaptığı paylaşımlarla anlattı.

Annesi sosyal medya fenomeni kızının sosyal medya hesaplarını sildi! Nedeni ise şaşırttı

Sosyal medya platformlarının sağlıksız ve kızının gelişimi açısından önemli bir tehlike olduğunu söyleyen Fernanda Rocha Kanner, çözümü hesapları silmekte buldu. Sosyal medyanın gerçek dünyadan uzaklaşılmasına ve gelişim sürecinde ‘ben’ algısını yok ettiğini belirten Kanner, “Bir yetişkin için bile sosyal medya sağlıklı değil. Özellikle kendini keşfetme aşamasındaki bir genci geri bildirimlere göre hareket etmesini doğru bulmuyorum” dedi.

“HALİMDEN MEMNUNUM”

kapak anne

Annesinin sosyal medya hesaplarını silmesinden sonra oldukça sinirlendiğini anlatan Rios, “Şu anda bunun dışında olmaktan mutluyum. Sosyal medyaya ne zaman döneceğimi ben seçeceğim ama istemiyorum. Yoluma bakıyorum” dedi.

Fabrika işçisi olarak çalışıyordu! Şimdi 99 milyon takipçili bir fenomen: Khaby LameFabrika işçisi olarak çalışıyordu! Şimdi 99 milyon takipçili bir fenomen: Khaby Lame


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
NASA duyurdu: Adaylar aranıyor! İşte kriterlerNASA duyurdu: Adaylar aranıyor! İşte kriterler
Virüsle mücadelede başarısız olunca 30 yetkiliyi cezalandırdılarVirüsle mücadelede başarısız olunca 30 yetkiliyi cezalandırdılar
Üç genç asansörde dehşeti yaşadıÜç genç asansörde dehşeti yaşadı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumartesi günleri yıllık izinden düşülecek

Cumartesi günleri yıllık izinden düşülecek

Cumhurbaşkanı adaylığı için ismi geçiyordu! Kararını verdi

Cumhurbaşkanı adaylığı için ismi geçiyordu! Kararını verdi

5 bin liralık arsa fiyatı 500 bin liraya fırladı!

5 bin liralık arsa fiyatı 500 bin liraya fırladı!

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan 'Eda Nur Kaplan' açıklaması

Bakanlıktan 'Eda Nur Kaplan' açıklaması

Eda Nur Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı: Yarı baygındım, karşı koyamadım

Eda Nur Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı: Yarı baygındım, karşı koyamadım

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bartın Milletvekili Tunç’tan Akşener’e: Tavrı çok incitici ve yanlış

Bartın Milletvekili Tunç’tan Akşener’e: Tavrı çok incitici ve yanlış

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yargıtay'dan sevgili kararı! Gece yarısı kocasına basılmıştı

Yargıtay'dan sevgili kararı! Gece yarısı kocasına basılmıştı

Yangın bölgesinde yağmur mutluluğu

Yangın bölgesinde yağmur mutluluğu

Kamuflajlı Afganlardan sonra şimdi de onlar! Gözaltılar var

Kamuflajlı Afganlardan sonra şimdi de onlar! Gözaltılar var

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.