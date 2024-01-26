HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Annesini sırtından defalarca bıçaklayarak öldürdü, ardından 112'yi arayarak kendisini ihbar etti

Annesini sırtından defalarca bıçaklayarak öldürdü, ardından 112'yi arayarak kendisini ihbar etti

26.01.2024 20:06 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kahreden bir olay yaşandı. 29 yaşındaki zihinsel engelli Umut Buraklar, annesi Şafiye Buraklar'ı sırtından bıçaklayarak öldürdü, ardından da 112'yi arayarak kendisini ihbar etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 4 çocuk annesi Şafiye Buraklar’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Umut Buraklar ise gözaltına alındı.

Annesini sırtından defalarca bıçaklayarak öldürdü, ardından 112'yi arayarak kendisini ihbar etti

Olay saat 18.00 sıralarında kırsal Olukman Mahallesi’ndeki bir çiftlikte meydana geldi. Zihinsel engelli Umut Buraklar, çiftlik evinde tartıştığı annesi Şafiye Buraklar’ı sırtından defalarca bıçakladı. Şafiye Buraklar, aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, Umut Buraklar, annesinin cep telefonundan 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, “Annemi öldürdüm” diyerek ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 4 çocuk annesi Şafiye Buraklar’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

annesini-bicaklayarak-olduren-zihinsel-engelli-genc-112yi-arayip-kendisini-ihbar-etti_7054_dhaphoto3

Eşi ile 3 çocuğunun ilçe merkezindeki evlerinde olduğu öğrenilen kadının cenazesi, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken, Umut Buraklar gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD'de ortalık karıştı: 25 eyalet başkaldırdıABD'de ortalık karıştı: 25 eyalet başkaldırdı
Korkunç kaza! TIR viyadükte asılı kaldıKorkunç kaza! TIR viyadükte asılı kaldı
Bakan Kacır, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile görüştüBakan Kacır, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile görüştü
Anahtar Kelimeler:
Bursa anne
En Çok Okunan Haberler
Sacha Boey, Türkiye'nin bonservis rekorunu kırıp gitti...

Sacha Boey, Türkiye'nin bonservis rekorunu kırıp gitti...

Ek zam Meclis'ten geçti, kök maaş hesabı bir kez daha değişti, işte ödeme tarihleri!

Ek zam Meclis'ten geçti, kök maaş hesabı bir kez daha değişti, işte ödeme tarihleri!

Aday gösterilmeyen belediye başkanı CHP'den istifa etti! 'Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler tek tek tasfiye ediliyor'

Aday gösterilmeyen belediye başkanı CHP'den istifa etti! 'Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler tek tek tasfiye ediliyor'

Soykırım davasında karar belli oldu!

Soykırım davasında karar belli oldu!

Muharrem İnce sert sözlerle yüklemişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Muharrem İnce sert sözlerle yüklemişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

'Herkesi İstanbul'a toplamalı' diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Gerekirse yurt dışından kredi almalı

'Herkesi İstanbul'a toplamalı' diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Gerekirse yurt dışından kredi almalı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.