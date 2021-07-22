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Annesini uykusunda boğarak öldürüp boğazını kesmişti! Gazetecilere verdiği cevap kan dondurdu

22.07.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli Güney'de 68 yaşındaki annesi Şadiye Rüzgar'ı yatağında uyurken boğup öldüren, ardından da boğazını kesen Gökhan Rüzgar tutuklandı. Gökhan Rüzgar, cezaevine götürülürken basın mensuplarının, 'Anneni neden öldürdün?' sorusuna, "Benim, ailem yok. Annem yok, pişman değilim" yanıtını verdi.

Olay, dün sabah saatlerinde Güney'in Tilkilik Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik tedavi gördüğü ifade edilen Gökhan Rüzgar, önceki gün henüz belirlenemeyen nedenle annesi Şadiye Rüzgar ile tartıştı. Rüzgar, bir gün sonra yeniden tartıştığı annesi Şadiye Rüzgar'ın yaşadığı eve geldi. Kendisindeki yedek anahtarla eve giren Gökhan Rüzgar, yatağında uyuyan annesini elleriyle boğarak öldürdü, ardından, mutfaktan aldığı bıçakla boğazını kesip, cesedini yatağın altına gizledi. Rüzgar, motosikletiyle kaçtı.

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Şadiye Rüzgar'dan haber alamayan büyük oğlunun eşi, akşam saatlerinde merak edip evine gittiğinde onu kanlar içinde yatağının altında buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şadiye Rüzgar'ın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

5 YIL ÖNCE EVİNİ YAKMIŞ

Polis, güvenlik kameraları görüntülerinden, 5 yıl önce de ailesiyle yaşadığı evi yaktığı belirtilen Gökhan Rüzgar'ın motosikletiyle kent merkezine kaçtığını saptadı. Polis, Rüzgar'ı, parkta otururken yakalayıp, gözaltına aldı. Daha önce bipolar bozukluk teşhisi konulup, tedavi gördüğü öğrenilen Gökhan Rüzgar, polisteki ifadesinde suçunu itiraf edip annesiyle sürekli tartıştıklarını, bu nedenle kendisine hakim olamayıp öldürdüğünü anlattı.

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"PİŞMAN DEĞİLİM"

Polisteki işlemlerinin ardından bugün öğle Buldan Adliyesi'ne sevk edilen Gökhan Rüzgar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adliyeden çıkışta Gökhan Rüzgar, kendisini görüntüleyen basın mensuplarının 'Anneni neden öldürdün' sorusuna, "Benim ailem yok. Annem yok. Pişman değilim" yanıtını verdi.

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Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
cinayet Denizli
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