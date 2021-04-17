Annesinin öldüğü haberini aldı, kesici aletle kendisine zarar verdi

Olay, saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Geçen çarşamba günü annesi Dilek Necmiye Ç.'nin öldüğü haberini yeni alan Abdullah Ç., annesi ile aynı binaya gelerek ağlamaya başladı. Abdullah Ç.'nin ağladığını gören komşuları sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamayınca 1'inci kattaki evine gönderdi. Bu esnada Abdullah Ç., iddiaya göre eşi ile tartışmaya başlayıp sinir krizi geçirdi. Bir süre sonra kendisine gelen Abdullah Ç., çocuklarını ve eşini gönderdikten sonra kendisini eve kilitleyerek kesici aletle vücuduna zarar vermeye başladı. Evden gelen sesler üzerine komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAPI BALYOZLA KIRILDI

Abdullah Ç., polis ekiplerine kapıyı açmayınca itfaiyeden yardım istendi. Abdullah Ç., polislerin kendisini ikna etmeye çalıştığı esnada kapıyı tekmelerken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise kapıyı balyozla 15 dakikada kırdı.

KORKAN 2 ÇOCUK BİNADAN ÇIKARTILDI

İtfaiye ekiplerinin balyozla kapıyı kırdığı esnada sesten dolayı korkan binada oturan 2 çocuk ise binadan çıkartılarak uzaklaştırıldı.