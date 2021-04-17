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Annesinin öldüğü haberini aldı, kesici aletle kendisine zarar verdi

17.04.2021 00:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da, annesinin 2 gün önce öldüğü haberini yeni alan Abdullah Ç., evde kesici aletle kendisine zarar verdi. Kapının balyozla kırılmasının ardından etkisiz hale getirilen Abdullah Ç., hastaneye götürüldü.

Annesinin öldüğü haberini aldı, kesici aletle kendisine zarar verdi

Olay, saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Geçen çarşamba günü annesi Dilek Necmiye Ç.'nin öldüğü haberini yeni alan Abdullah Ç., annesi ile aynı binaya gelerek ağlamaya başladı. Abdullah Ç.'nin ağladığını gören komşuları sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamayınca 1'inci kattaki evine gönderdi. Bu esnada Abdullah Ç., iddiaya göre eşi ile tartışmaya başlayıp sinir krizi geçirdi. Bir süre sonra kendisine gelen Abdullah Ç., çocuklarını ve eşini gönderdikten sonra kendisini eve kilitleyerek kesici aletle vücuduna zarar vermeye başladı. Evden gelen sesler üzerine komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAPI BALYOZLA KIRILDI

Abdullah Ç., polis ekiplerine kapıyı açmayınca itfaiyeden yardım istendi. Abdullah Ç., polislerin kendisini ikna etmeye çalıştığı esnada kapıyı tekmelerken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise kapıyı balyozla 15 dakikada kırdı.

KORKAN 2 ÇOCUK BİNADAN ÇIKARTILDI

İtfaiye ekiplerinin balyozla kapıyı kırdığı esnada sesten dolayı korkan binada oturan 2 çocuk ise binadan çıkartılarak uzaklaştırıldı.

VÜCUDUNDA KESİ İZLERİ

Kapının kırılmasıyla beraber polis ekipleri içeriye girerek Abdullah Ç.'yi etkisiz hale getirdi. Vücudunda çeşitli kesik izleri bulunan Abdullah Ç., sedyeye alınarak Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

'KAPI ÖNÜNDE OTURUP AĞLIYORDU'

Abdullah Ç.'nin annesinin 2 gün önce hayatını kaybettiğini ifade eden komşu Mustafa Mutlu (58), "Polis ekipleri Abdullah'a annesinin öldüğünü haber vermek için ulaşamadı. O da sanırım Isparta'da nezaretteymiş. Telefonu açtığında annesinin öldüğü söylenince inanmamış. ‘Bana yalan söylüyorsunuz’ demiş. Bugün akşama doğru buraya geldi. Burada oturup ağlıyordu, hanım içeriye alalım dedi ama evine gönderdik" dedi.

'İTFAİYE BALYOZLA KAPIYI KIRDI'

Abdullah Ç.'yi evine gönderdikten bir süre sonra olayların yaşandığını kaydeden Mutlu, "Çocuğunu aşağıya gönderdi. Anneme bir şey oldu deyince biz de yukarıya bakmaya çıktık. Oraya çıktığımızda yerde yatıyordu. Biz de hemen ambulansı aradık, onlar da geldi. ‘Bizlik bir şey yok polisi çağırmalısınız’ deyip gittiler. Sonra ise polis geldi, sireni duyunca sanırım canlanmaya başladı ve ‘Kendimi keserim’ gibi şeyler söylemeye başladı. Sakinleştirmeye çalıştık ama başarılı olamadık. Polisler ve itfaiye gelerek kapıyı kırdı ve içeriye girdiler" diye konuştu.

(DHA)

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antalya polis
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