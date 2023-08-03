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  4. Annesinin yanından 'Lavaboya gidiyorum' diyerek ayrıldı... 13 gündür kayıp olarak aranıyordu! Tıp öğrencisinin cansız bedenine ulaşıldı

Annesinin yanından 'Lavaboya gidiyorum' diyerek ayrıldı... 13 gündür kayıp olarak aranıyordu! Tıp öğrencisinin cansız bedenine ulaşıldı

03.08.2023 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de hakkında kayıp başvurusu yapılan ve 13 gündür aranan tıp fakültesi öğrencisi Ahmet Enes Tekin (25), ölü bulundu. Tekin'in 21 Temmuz'da annesiyle hastaneye gittiği, annesinin yanından 'Lavaboya gidiyorum' diyerek ayrıldığı ve sonrasında kendisinden bir daha haber alınamadığı öğrenildi.

Annesinin yanından 'Lavaboya gidiyorum' diyerek ayrıldı... 13 gündür kayıp olarak aranıyordu! Tıp öğrencisinin cansız bedenine ulaşıldı

Talas ilçesinde oturan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisi Ahmet Enes Tekin, 21 Temmuz'da annesi ile hastaneye gitti. Annesinin yanından, 'Lavaboya gidiyorum' diyerek ayrılan Tekin'den bir daha haber alınamadı.

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VİYADÜKTE CENAZESİ BULUNDU

Tekin'in hayatından endişe eden ailesi, durumu polise bildirdi. Günlerce süren çalışmaların ardından Tekin'in, son görüldüğü Tavlusun Mahallesi'ndeki Derevenk Viyadüğü'nde cenazesi bulundu.

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Cenaze, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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