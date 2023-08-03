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Esenyurt'taki tekel vahşetinde yeni detaylar: İfadeleri ortaya çıktı! Yakalanmamak için bakın ne yapmış

03.08.2023 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta tekel bayisinde iki kişinin öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Sanıklardan Tarık Özer ve oğlu Azat Özer'in, Büyükçekmece'de kendisine ait villa inşaatında saklanırken, peynir ekmek almak için dışarı çıktıklarında yakalandıkları belirlendi. Tarık Özer'in olay sonrası evine giderek eşyalarını aldığı ve tanınmamak için saçlarını kestiği tespit edildi. Tarık Özer'in ifadesinde, "Benden 1 milyon 350 bin liralık demir aldılar yarı parasını ödemediler" dediği öğrenildi.

Esenyurt'taki tekel vahşetinde yeni detaylar: İfadeleri ortaya çıktı! Yakalanmamak için bakın ne yapmış

Esenyurt'taki tekel saldırısından sonra şüpheliler adliyeye sevk edilirken, soruşturmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Polisin sıkı takibi altında bulunan Tarık Özer ve oğlu Azat Özer'in olay sonrası kendilerine ait Büyükçekmece'de inşaat halindeki villada saklandıkları belirlendi.

TANINMAK İÇİN SAÇLARINI KESMİŞ

Şüphelilerin olayı gerçekleştirdikten sonra önce kendi evlerine gittikleri burada Tarık Özer'in yanına eşyalarını aldığı ayrıca tanınmamak için saçlarını kestiği tespit edildi. Tarık Özer'in ve Azat Özer'in daha sonra saklanmak için Büyükçekmece'deki inşaata gittikleri öğrenildi.

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PEYNİR EKMEK ALMAK İÇİN DIŞARI ÇIKTIĞINDA KENDİSİNİ TELEVİZYONDA GÖRMÜŞ

Polise firarda olduğu dönemi anlatan Tarık Özer'in, üç kere bakkaldan peynir ekmek almak için dışarı çıktığını, her seferinde bakkalda bulunan televizyonda kendi fotoğrafını gördüğünü söylediği belirtildi. İki şüphelinin yerlerini tespit eden cinayet büro amirliğine bağlı ekiplerin operasyon düzenleyerek göz altıları gerçekleştirdiği kaydedildi.

POLİS OPERASYONDA ŞÜPHELİ BİR TEKNEYİ DURDURDU

Polis soruşturmasında Tarık Özer'in bir arkadaşına ait Tuzla'da demirli bulunan bir teknenin ise GPS sinyalini kapatarak Büyükçekmece'ye doğru hareket ettiği tespit edildi. Şüphelilerin bu tekneyle kaçma ihtimaline karşılık deniz polisinin harekete geçtiği ve tekneyi Büyükçekmece'de durdurduğu böylece muhtemel bir kaçışın engellendiği öğrenildi.

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"BENDEN 1 MİLYON 350 BİN LİRALIK DEMİR ALDILAR YARI PARASINI ÖDEMEDİLER"

Cinayet Büro Amirliğinde yapılan sorgusunda olayı tüm detayları ile anlatan Tarık Özer'in "Onlara geçtiğimiz Mayıs ayında 1 milyon 350 liralık inşaat demiri sattım. Onlarla iki ayrı senet yapmıştık. İlk senedi parça parçada olsa ödediler. Ancak ikinci senet bir türlü ödenmedi. Araya birkaç kişi sokup ödemeleri için ikna etmeye çalıştım. Yine ödemeyince avukatlarıma alacağımı tahsil etmeleri için talimat verdim" dediği öğrenildi.

"ÖNCE ÖNEMSEMEDİM. SONRA KONUŞMAYA KARAR VERDİM"

İcra davası açıldığında sosyal medya üzerinden hakkında paylaşımlar yapıldığını bunu kendisinin ilk gördüğüne önemsemediğini söyleyen Tarık Özer'in "Ancak eve gittiğimde bu paylaşımlar yüzünden oğlum ve kardeşimin üzgün olduğunu gördüm. Gidip bir konuşmaya karar verdik. Olay yerine gittiğimizde amacımız tamamen konuşmaktı. İçeri girip babalarını sorduk. Telefon ettiler ancak açılmadı. Sonra ortam bir an da gerginleşti" dediği belirtildi.

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"NE YAPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Olay anında ilk silahı karşı tarafından çektiğini ve ateş ettiğini belirten Tarık Özer'in "Daha önce kardeşimi vurmuşlardı. Kargaşada silah patlayıp yerde kan görünce bir anda kendimi kaybettim. O an kendimi kaybettim. Ne yaptığımı hiç hatırlamıyorum. Ortalık sakinleşince yaptıklarımın farkına vardım. Çok üzgünüm" dediği ifade edildi.

SİLAHLAR RUHSATLI VE AYNI KİŞİYE AİT

Öte yandan olayda kullanılan silahların daha önce yakalanarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Murat Özer'e ait olduğu tespit edildi. Bu silahlardan bulundurma ruhsatlı olanın olay sırasında Tarık Özer'de taşıma ruhsatlı olanın ise Murat Özer'de olduğu öğrenildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Esenyurt tekel

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