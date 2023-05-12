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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in esnaf ziyaretinde arbede: 'AK Partili gençler provoke etti, sataştı'

12.05.2023 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Muhittin Böcek ve beraberindekiler, esnaf ziyareti sırasında bir grup ile tartıştı. Kısa sureli arbedenin yaşandığı olay sonrası Böcek, yaptığı açıklamada "AKP'li gençler provoke ettiler, sataştılar. Ben soğukkanlı ve sakin olmalarını söyleyip sakinleştirdim. Yaşananlar Antalya ve siyasete hiç yakışmadı" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in esnaf ziyaretinde arbede: 'AK Partili gençler provoke etti, sataştı'

Olay dün saat 14.30 sıralarında ‘Kapalı Yol’ olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi’nde meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, beraberindeki bir grupla esnaf ziyareti için caddeye geldiği sırada AK Parti ve MHP stantlarının yanından geçerken, bir grubun tepkisiyle karşılaştı. Bunun üzerine Başkan Böcek’in yanındakilerle diğer gruptakiler arasında arbede yaşandı. Kısa sürede yatıştırılan olayın ardından Başkan Böcek ve beraberindekiler bölgeden ayrıldı.

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"YAŞANANLAR ANTALYA VE SİYASETE YAKIŞMADI"

Böcek olay sonrası yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Bugün planlanan seçim çalışmalarıyla ilgili il başkanımız, milletvekili adaylarımızla beraber önce şoförler odasında şoför esnafımız, servisçiler odası, otobüsçüler odası ile nakliyecilerle beraber buluşma yaptık. Sade, sakin, onların dertlerini dinledik. Çalışmalarımızı tamamladık. Daha sonra Antalya'mızda 95 bin üyesi olan 75 oda başkanının katılımıyla beraber toplantımızı gerçekleştirdik. Çalışmalarımızı bitirip saat 15 sularında Kapalı Yol'a inişimizi yaptım ve esnaf ile gençlerimizin karşılamalarıyla herkese 'merhaba' demeye başladık. Ve o anda AKP'li gençler provoke ettiler, sataştılar. Ben soğukkanlı ve sakin olmalarını söyleyip sakinleştirdim. Yaşananlar Antalya ve siyasete hiç yakışmadı. 14 Mayıs'ı bu ülkede kavga ve gürültü yapanlar değil, kalp yapanlar kazanacak. "

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