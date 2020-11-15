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Antalya Büyükşehir Belediyesi’ndeki 'yetki' krizine İçişleri Bakanlığı noktayı koydu

15.11.2020 09:52 | Son Güncelleme:
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Antalya Büyükşehir Belediyesi’ndeki 'yetki' krizine İçişleri Bakanlığı noktayı koydu

Hastanede koronavirüs tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in Başkan Vekili tayin ettiği Mehmet Hacıarifoğlu ile Genel Sekreter Cansel Çevikol arasında yetki krizi baş gösterdi. Yaşanan yetki karmaşası sonrası Antalya Valiliği’nin görüşüne başvurduğu İçişleri Bakanlığı, belediye başkanlığına ait tüm yetkilerin başkan vekilinde olduğunu bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinde yaşanan yetki krizi sonrası yaşanan yönetim değişikliğinde Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu’nun görevden alınmasına İçişleri Bakanlığı da müdahale etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek’in elektronik imzayla Başkan Vekilini değiştirmesine ilişkin valiliğin görüşüne başvurduğu İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık imzalı bir açıklama yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in hastalık izninin devam ettiği sürece belediye başkanlığına ait tüm yetkilerin başkan vekili tarafından kullanılması gerektiği, aksi halin ise idare hukuku açısından idari işlemin unsurları arasında yer alan yetki unsurunun zaman bakımından kullanılmasına dair esaslara aykırılık teşkil ederek, yetki gaspı oluşturacağına dikkat çekilen açıklamada, "Sonuç olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 40’ıncı maddesinde yer alan ’başkan vekili, başkanın yetkilerine sahiptir’ ifadesi ve idari işlemin ’zaman bakımından yetki’ unsuru açısından konu değerlendirildiğinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in hastalık izni sırasında belediye başkanlığı makamının yetkilerinden olduğu aşikar olan belediye başkan vekilinin görevinin sonlandırılması, dönemler itibarıyla başka meclis üyelerinin başkan vekilliğine görevlendirilmesine dair bir yetkiyi kullanmasının mümkün olamayacağı, aksi halin yetki gaspı anlamına geleceği, bu nedenle Antalya Büyükşehir Belediyesinin ilgi (b) yazısının idare hukuku açısından yok hükmünde kabul edilmesi gerektiği kanaat ve görüşüne varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

İHA

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