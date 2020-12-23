Antalya’da 15,5 ton sahte içki yılbaşı öncesi piyasaya sürülmeden ele geçirildi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, sahte alkol kaçakçılığı yapan kişi ve organizasyonlara yönelik operasyon düzenlendi. Yaklaşan yılbaşı ile beraber artacağı öngörülen alkollü içki tüketimine yönelik piyasada oluşacak olan talebi fırsata çevirmek isteyen suç gruplarına yönelik yapılan operasyonlarda merdiven altı tabir edilen sağlıksız ortamlarda kurdukları imalathanelerde yasadışı olarak ürettikleri içkileri piyasaya sürecekleri değerlendirildi. Halk sağlığını olumsuz etkileyen hatta ülke genelinde birçok ölüm olayına sebep olan sahte alkollü içkinin üretim ve depo yerleri ile satışa arz edilen büfe, market, tekel bayi vb. gibi yerler ekipler tarafından yapılan çalışmalarla tespit edilerek belirlenen adreslere yönelik 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

15 BİN 491 LİTRE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Vergi Dairesi, Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin de katılımı ile adreslerde ve şüphelilerin kullandığı araçlar, kimya deposu ve medikal firmalarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda 15 bin 491 litre sahte alkol, 2 bin 73 şişe çeşitli marka ve ebatlarda sahte içki, bin 600 adet sahte içki yapımında kullanılan malzemeler (distilasyon tankı, etiket, jelatin, kapişon…vb. ) ile 44 adet sahte içki bandrolü ve çok sayıda sahte içki yapımında kullanılan aroma, gıda boyası, alkolmetre ve boş içki şişesi ele geçirildi.