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Antalya'da hurdacının korkunç ölümü! Eritmek istediği top mermisi patladı

21.09.2023 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Kepez ilçesinde hurdacılıkla geçimini sağlayan 34 yaşındaki Eyüp Doğan, patlamamış top mermisi buldu. Akşam saatlerinde top mermisini eritmek isterken patlama meydana geldi. Sesler üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken; yaşanan olayda Doğan'ın hayatını kaybettiği, 8 yaşındaki kızının ise yaralandığı belirlendi.

Antalya'da hurdacının korkunç ölümü! Eritmek istediği top mermisi patladı

Antalya'daki korkunç olay, dün gece saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Fatih Mahallesi 3403. Sokak'taki müstakil bir evde meydana geldi. Hurdacılıkla geçimini sağlayan 34 yaşındaki Eyüp Doğan, bir süre önce patlamamış top mermisi buldu.

TOP MERMİSİNİ ERİTMEK İSTERKEN, PATLAMA MEYDANA GELDİ

Doğan, akşam saatlerinde top mermisini eritmek isterken patlama meydana geldi. Sesler üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye AFAD, TEM, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Doğan'ın feci şekilde hayatını kaybettiği, yanındaki 8 yaşındaki kızı Z.D'nin ise yaralandığı belirlendi. Küçük kız ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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ÇEVREDEKİLER SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Bölgeye gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, dedektör köpeklerle çevrede arama yaptı. Mahalle sakinlerinin ise patlama sesi nedeniyle panikle sokağa döküldükleri görüldü. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından Doğan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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"KADIN AĞLIYORDU, FERYAT EDİYORDU"

Mahalle sakinlerinden Mehmet Kahraman, "Şahıs çok tanıdığımız biri değil, burada kirada oturuyor. Futbol maçı izliyorduk, maç bittikten sonra bir ses geldi. Kadın ağlıyordu, feryat ediyordu. Polisler geldi, ilk başta ne olduğunu anlamadık. Geniş bir alanı kapattılar. Sonra dediklerine göre bir havan mermisi varmış, onu eritmek isterken olmuş ama kesin bir bilgi verilmedi. Bir çocuğu vardı, yaralanmış. Eşinin ve kızının durumu iyi ama adam öldü" dedi.

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise, "20.09.2023 günü 20.54 sıralarında Kepez Fatih Mahallesi’nde meydana gelen patlama olayı ile ilgili olarak hurdacılık yaptığı tespit edilen, herhangi bir kaydı olmayan E.D. isimli şahsın bulmuş olduğu patlamamış bir adet top mermisini eritmesi nedeniyle meydana geldiği tespit edilmiştir. Eks olan şahsın ailesi ile yapılan görüşmede ailenin geçimini hurdacılıkla sağladığı, kızının bu patlamadan dolayı yaralı olduğu bilgileri şeklindedir" denildi.

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Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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(İHA)

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