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  4. Antalya'da iğrenç olay! 7 ve 8 yaşındaki iki çocuğu taciz eden imam tutuklandı

Antalya'da iğrenç olay! 7 ve 8 yaşındaki iki çocuğu taciz eden imam tutuklandı

29.08.2022 23:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da iğrenç olay! Kumluca ilçesinde çocuklara Kur'an öğretmesi için görevlendirilen imam E.U. 7 ve 8 yaşındaki iki kız çocuğunu taciz etti. Çocukların durumu ailelerine bildirmesi sonrasında aileler Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu. Gözaltına alınan imam önce serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı sonrası imam tekrardan gözaltına alınarak tutuklandı. Kumluca Müftüsü de olayın yaşandığı gün imamın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Antalya'da iğrenç olay! 7 ve 8 yaşındaki iki çocuğu taciz eden imam tutuklandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 7 ve 8 yaşlarındaki iki kız çocuğuna tacizle suçlanan imam E.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÇOCUKLAR AİLELERİNE, AİLELER SAVCILIĞA GİTTİ

Olay, 2 Ağustos günü Kumluca’ya bağlı Mavikent Mahallesi’ndeki bir camide meydana geldi. Kumluca Müftülüğü, imam E.U.’yu, yaz kurslarına katılan çocuklara Kur'an öğretmesi için bir camiye görevlendirdi. İddiaya göre, kursa katılan 7 ve 8 yaşlarındaki 2 kız çocuğu 2 Ağustos günü ailelerine imam E.U.’nun kendilerini taciz ettiğini söyledi. Aileler konuyu hemen Cumhuriyet Savcılığına bildirdi. Savcılığın talimatı üzerine E.U., aynı gün jandarma tarafından gözaltına alındı. E.U. çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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SAVCILIK İTİRAZ ETTİ, TUTUKLANDI

Savcılığın itirazı üzerine E.U., tekrar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen E.U., mahkemece tutuklanarak Elmalı T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

"OLAY GÜNÜ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI"

Kumluca Müftüsü Süleyman Çoban, olayı öğrenir öğrenmez E.U.’yu İlçe Müftülüğü’ne çağırdıklarını ve görevden el çektirdiklerini belirterek, "Olayın yaşandığı 2 Ağustos günü imam E.U.’yu görevden uzaklaştırarak açığa aldık. Ondan sonra iş yargının işidir. Bizimle bir ilişiği kalmamıştır” dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya İmam taciz
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