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  4. Antalya'da intihar girişimi! Soruya verdiği cevap şaşkına çevirdi

Antalya'da intihar girişimi! Soruya verdiği cevap şaşkına çevirdi

17.10.2021 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın en işlek bulvarlarından olan Yener Ulusoy Bulvarı'nda alt geçidin demir korkuluklarına çıkan şahıs korku dolu anlar yaşattı. Polisin 20 dakika süren çabaları sonucu ikna edilen şahsın “İnsanların tuvaletlerde, umumi yerlerde videolarını çekip yayıyorlar. Bu normal mi abi? Ben tesadüfen seçilmiş olamam” sözleri ise şaşkınlık oluşturdu.

Antalya'da intihar girişimi! Soruya verdiği cevap şaşkına çevirdi

Olay, Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde bulunan Güllük Altgeçidi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alt geçit üzerinde tehlikeli hareketlerde bulunan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı tehlikeli alandan uzaklaştırmak için ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki üst geçidin demir korkuluklarının arkasına geçen şahıs, zaman zaman sağa sola hareket ederek korku dolu anlar yaşattı.

SÖZLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Şahıs, polislerin yaklaşık 20 dakika süren ikna çalışmasının ardından eyleminden vazgeçti. Polis ekipleri tarafından karakola götürülen şahsın gazetecilerin "Neden intihar etmek istediniz?" sorusuna, “İnsanların tuvaletlerde, umumi yerlerde videolarını çekip yayıyorlar. Bu normal mi abi? Bu sadece bana yapılmadı. Bu genelde herkese yapıldı. Ben tesadüfen seçilmiş olamam” şeklindeki cevabı ise şaşırttı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İntihar antalya
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