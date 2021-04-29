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  4. Antalya'da kahreden olay! 4 yaşındaki çocuk su dolu çukurda boğuldu

Antalya'da kahreden olay! 4 yaşındaki çocuk su dolu çukurda boğuldu

29.04.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da serada çalışan ailenin yalnız bıraktığı 4 yaşındaki Arif Emir Oruç, evin önündeki su dolu çukura düşerek boğuldu. 4 yaşındaki çocuğun boğulduğu suyun boyunu aşmadığı öğrenildi.

Antalya'da kahreden olay! 4 yaşındaki çocuk su dolu çukurda boğuldu

Erentepe Mahallesi'nde seracılık yapan Özcan (32) ve Funda Oruç (30) çifti, dün akşam saatlerinde çalışırken, çocukları Arif Emir de evlerinin önünde oynamaya başladı. Bir süre sonra küçük Arif Emir ortadan kayboldu. Durumu fark eden Oruç çifti, evin çevresini kontrol etti, ancak çocuklarına ulaşamadı. Bahçedeki su dolu çukura bakan çift, Arif Emir'in suda hareketsiz yattığını gördü. Oruç çiftinin çığlıklarını duyan komşuları yardıma koştu. Sudan çıkarılan, ancak yaşam belirtisi göstermeyen Arif Emir için sağlık ekiplerine haber verildi. Gelen sağlık ekipleri Arif Emir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

BOYUNU AŞMAYAN SUDA BOĞULDU

Oruç çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan Arif Emir'in cenazesi işlemleri için morga konuldu. Yapılan incelemede Arif Emir'in zeminine plastik örtü serilip içine su doldurulan çukura düştüğü, plastik örtü nedeniyle zemini kayganlaşan çukurdan çıkamadığı ve boyunu aşmayan suda boğulduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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İHA

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