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  4. Antalya'da kahreden olay! Baba sinir krizi geçirdi

Antalya'da kahreden olay! Baba sinir krizi geçirdi

14.01.2021 16:22 | Son Güncelleme:
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Antalya'da kahreden olay! Baba sinir krizi geçirdi

Antalya Döşemealtı'nda Ali Rıza U. (31), bileklerini kesip çok sayıda ilaç içtikten sonra av tüfeğiyle intihar etti. Oğlunun ölüm haberini alan Yaşar U., sinir krizi geçirdi.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Yeniköy Mahallesi 59 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. 112 Acil Servis'e bir kişinin intihar ettiği ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri adrese yönlendirildi. Gelen polis ve sağlık ekipleri, apartmanın 3'üncü katında yaşayan Ali Rıza U.'in bileklerini kesip çok sayıda ilaç içtiğini, ardından da av tüfeğini çenesinin altına dayayıp ateşleyerek yaşamına son verdiğini tespit etti.

BABA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayı duyan yakınları, Ali Ruza U.'nun evine geldi. Ali Rıza U.'nun babası Yaşar U., binada incelemede bulunan sağlık görevlilerine oğlunun durumunu sordu. Oğlunun ölüm haberini alınca sinir krizi geçiren Yaşar U., "Evladımı yediler, yavrumu yediler" diye feryat etti.

Ali Rıza U.'in eşinden 1 yıl önce ayrıldığı, 2 çocuk babası olduğu, yeniden nişanlanarak evlilik hazırlığı yaptığı belirtildi. Organize sanayi bölgesinde bir fabrikada çalıştığı kaydedilen Ali Rıza U.'nun, pazartesiden bu yana izinli olduğu ifade edildi.

Kaynak: DHA


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