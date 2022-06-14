Antalya'da korkunç motosiklet kazası! 3 gencin kahreden ölümü...

Antalya'daki korkunç kaza, saat 01.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Yakup Yıldız, kullandığı motosikletle yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Fevzi Can Derin'e çarptı.

3 GENÇ DE YOLA SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle motosikletli Yıldız ve arkasında oturan Sude Özkardeş ile Derin savruldu. Kaza sonrası motosiklet 300 metre, sürücü Yıldız ile Özkardeş yaklaşık 100 metre, Derin ise karşı şeride savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yakup Yıldız

Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Yıldız, Özkardeş ve Derin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerindeki incelemenin ardından 3 kişinin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Fevzi Can Derin

ÜZERİNDEN BAŞKASININ KİMLİĞİ ÇIKTI

Antalya'da, motosiklet kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki Özkardeş'in üzerinde, akrabası Saniye Kıran'a ait kimliğin bulunduğu kaydedildi.

Sude Özkardeş



