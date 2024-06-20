HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Antalya'da rekor ölçüm: Havayla deniz suyu sıcaklığı neredeyse aynı! Nemden şehir böyle göründü... Asfalt yollardan sıcak buhar yükseldi

Antalya'da rekor ölçüm: Havayla deniz suyu sıcaklığı neredeyse aynı! Nemden şehir böyle göründü... Asfalt yollardan sıcak buhar yükseldi

20.06.2024 15:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da nem oranındaki yüzde 86’lık ani artış nedeniyle hissedilen hava sıcaklığı 35 dereceyi aştı. 29 derece olarak ölçülen deniz suyu sıcaklığı ise hava sıcaklığını aratmadı. Öte yandan nem nedeniyle şehrin üzerini sis bulutu kapladı. Kent manzarası pek çok noktadan görülemez hale gelirken, nem bulutundan dolayı birçok yer silüet şeklinde görüntülendi. Ayrıca asfalt yollarından yükselen sıcak buhar da dikkat çekti.

Antalya'da rekor ölçüm: Havayla deniz suyu sıcaklığı neredeyse aynı! Nemden şehir böyle göründü... Asfalt yollardan sıcak buhar yükseldi

Kurban Bayramı sürecinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığı nem oranındaki ani artış nedeniyle yükseliş gösterdi. Gün içerisinde Antalya kent merkezindeki en yüksek nem oranı yüzde 86 olarak ölçülürken, meteoroloji verilerine göre 30 derece olan hava sıcaklığı ise 36 derece civarında hissedildi.

AW231030_01

Nem oranındaki ani yükseliş nedeniyle hissedilen hava sıcaklığının artması nedeniyle sıcaktan bunalan Antalyalılar ve turistler kendilerini gölgelik alanlara ve sahile attı.

AW231030_02

HAVA 30, DENİZ 29 DERECE

Yoğun nem dolayısıyla Antalya’nın giriş noktası olan Kepez Seyir Terası’ndan kent manzarası görülmekte zorlandı. Konyaaltı sahilinin başlangıç noktasında ise benzer bir görüntü vardı.

AW231030_03

Antalya’yı çevreleyen Beydağlar nem bulutundan dolayı silüet şeklinde görüntülendi. Yüksek nem oranı nedeniyle hava sıcaklığının artmasından dolayı asfalt yollardan yükselen sıcak buhar dikkat çekti.

AW231030_04

Deniz suyu sıcaklığında ise rekor ölçüm yapıldı. Hava sıcaklığının 30 derece olarak ölçüldüğü Antalya’da deniz suyu sıcaklığı ölçümü ise 29 derece dolaylarında seyretti. (İHA)

AW231030_05

AW231030_06

AW231030_07

AW231030_08

AW231030_10

AW231030_11

AW231030_12

AW231030_13

AW231030_14Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hem güneşten korunun hem serin kalın! Columbia gömlek indirimdeHem güneşten korunun hem serin kalın! Columbia gömlek indirimde
Bodrum'da trafik durma noktasına geldiBodrum'da trafik durma noktasına geldi
Çanakkale'de yine dumanlar yükseliyor!Çanakkale'de yine dumanlar yükseliyor!
Anahtar Kelimeler:
antalya deniz nem
En Çok Okunan Haberler
Yarışmadayken aşkını ilan etmişti! Gizli görüntüleri ortaya çıktı

Yarışmadayken aşkını ilan etmişti! Gizli görüntüleri ortaya çıktı

Hakimle yasak aşk yaşayan iş adamı tüm detayları anlattı: Kocası bu ilişkiye rıza gösteriyordu

Hakimle yasak aşk yaşayan iş adamı tüm detayları anlattı: Kocası bu ilişkiye rıza gösteriyordu

Dizi setine silahlı saldırı düzenlenmişti... Dizi ekibi ve plato yönetimi ters düştü! Daltonlar detayı dikkat çekti

Dizi setine silahlı saldırı düzenlenmişti... Dizi ekibi ve plato yönetimi ters düştü! Daltonlar detayı dikkat çekti

Mardin sokaklarında üstsüz yürüdü!

Mardin sokaklarında üstsüz yürüdü!

'Milyonlarca insana yardımcı olabilir' Tıp dünyasında yeni keşif

'Milyonlarca insana yardımcı olabilir' Tıp dünyasında yeni keşif

Korkunç olay! Silahla vurulmuş halde bulundular

Korkunç olay! Silahla vurulmuş halde bulundular

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabıları

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabıları

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.