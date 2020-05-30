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  4. Antalya'da şaşırtan görüntü! Aç kalan domuzlar şehre indi

Antalya'da şaşırtan görüntü! Aç kalan domuzlar şehre indi

İLGİNÇ HABERLER  | 30.05.2020 15:44 | Son Güncelleme

Doğada yiyecek bulamayarak şehre inen domuz sürüsü, Antalya kent girişindeki Kepez Mahallesi'nde cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, park ve ormanlık alanlardaki kısıtlamalar, doğada yiyeceklerin az olması, turizm kenti Antalya'da domuzları şehre indirdi.

Dün akşam ormanlık Düzlerçamı ve Duacılar Mahallesi'ne yakın olan Kepez Mahallesi'nde kalabalık bir domuz sürüsü, bölgeden geçen bir otomobil sürücüsünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yol boyunca ilerleyen domuz sürüsünün neredeyse kent merkezine kadar inmiş olması, şaşkınlık yarattı. Yavruların da olduğu domuz sürüsünün tekrar Düzlerçamı ormanlık alanına döndüğü tahmin ediliyor.

Çevre sakinleri, "Yiyecek bulamayan vahşi hayvanların, salgın kısıtlamasıyla insan ve araç hareketliliği olmayınca şehirde yiyecek bulmaya inmesi normal" yorumunu yaptı.

(DHA)

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