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  4. Antalya'da şaşkına çeviren olay! Köpek gözleriyle anlattı: Çadıra girince anladık

Antalya'da şaşkına çeviren olay! Köpek gözleriyle anlattı: Çadıra girince anladık

09.07.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deniz kenarındaki çadırında yıllardır iki köpeğiyle birlikte yaşayan 65 yaşındaki adam hayatını kaybedince bir köpeği kapıya yatarken, diğeri ölen adamın arkadaşlarına gidip hareketlerle çadıra gelmelerini sağladı.

Olay, Antalya'nın Kemer ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşandı. Kındılçeşme sahilindeki çadırında yaşayan Süleyman Çetinkaya, rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. Kalp ve akciğer sorunu olduğu ifade edilen Çetinkaya, hastaneden taburcu edilip çadırına döndükten bir süre sonra yatağına yarı uzanmış biçimde hareketsiz kaldı.

Çetinkaya’nın köpekleri sahiplerinin durumunu hissedince biri çadırın kapısına hareketsiz yatarak beklerken, diğeri 300 metre ilerideki kampinge giderek Çetinkaya’nın arkadaşlarına garip hareketler yaparak, sürekli yüzlerine bakarak dikkat çekti. Bunun üzerine Eyüp Eren isimli vatandaş, yanına su ve meyve suyu alarak Süleyman Çetinkaya’nın bulunduğu çadıra geldi. Çetinkaya’nın hareketsiz yattığını görünce uyuduğunu zanneden Eren, sarstığı adam tepki vermeyince öldüğünü anladı ve polisi aradı.

ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

Olay yerine gelen Kemer Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekibinin nabız alamadığı Süleyman Çetinkaya’nın 112 Acil Servis Sağlık ekibinin muayenesi sonucu öldüğü kesinlik kazandı. Bunun üzerine Olay Yeri İnceleme ekibi gelerek görüntüleme yaptı. Olay yerine gelen nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Süleyman Çetinkaya’nın cenazesi önce Kemer Devlet Hastanesi morguna, buradaki incelemeden sonra otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı morguna götürüldü.

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''KÖPEK GELİP GÖZÜMÜZE BAKINCA ŞÜPHELENDİM''

Köpeğin yanına gelip garip hareketlerle çadıra gelmesini sağladığı Eyüp Eren, "Köpeğin biri geldi tüm gün bizim gözümüze bakıyor bizi buraya getirmeye çalışıyor. Arkadaş var orada dedi ki hayırdır dedeye bir şey mi olmuş? O gün dede hastaneden çıkmıştı. Bir su ve bir de meyve suyu aldım geleyim bir bakayım dedim, geldim salladım dede 'dede' dedim yok. Uyuyor gibi gözüküyordu. Sonra polisi aradım. Hastanede bir gün yattı mı yatmadı mı bilmiyorum. Hastaydı, aradım ambulansı gelip götürdüler. Dün hastaneye kaldırıldı bugün getirip bırakmışlar. Kalp yetmezliği vardı, akciğerlerinde sıkıntı vardı. Ateş’e biz bakacağız artık. Bize haber verdikten sonra hiç gitmedi, yatıyor. Köfte et verdik yemedi. Yiyip içmedi bütün gün" dedi.

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KÖPEKLER SAHİPLENİLDİ

Süleyman Çetinkaya’nın cenazesinin götürülmesinden sonra da çadırın önünde hareketsiz yatmaya devam eden köpek Çetinkaya'nın bir arkadaşı tarafından sahiplenilirken, sahibinin ölümünü haber veren diğer köpek yakındaki kampingde sabaha kadar hareketsiz yattıktan sonra sahibinin öldüğü çadırı kontrol ederek geri döndü.

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(İHA)

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