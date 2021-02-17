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Antalya'da sazlık alanda yangın

17.02.2021 17:05 | Son Güncelleme:
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Antalya'da sazlık alanda yangın

Antalya'nın Kaş ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin seralara sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

Kaş'a bağlı Yeşilköy ve Kınık mahalleleri arasında kalan bataklıktaki sazlıklarda saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Göl mevkii olarak adlandırılan bölgede başlayan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 2 arazöz, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 2 itfaiye aracı ve Kaş Belediyesi'ne bağlı su tankeri sevk edildi.

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Bataklık olduğu için sazlıkların bulunduğu alana müdahale edemeyen ekipler, alevlerin seralara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Bölgedeki çiftçiler de ekiplere yardımcı oluyor. Yangının devam ettiği bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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DHA

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