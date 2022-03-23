HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Antalya'da seyir halindeki sürücü dehşeti yaşadı! Kendisine çarpan araç yüzünden takla attı

Antalya'da seyir halindeki sürücü dehşeti yaşadı! Kendisine çarpan araç yüzünden takla attı

23.03.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da hızla seyir halinde olan bir araç sağ ve sola manevra yaptıktan sonra önündeki araca çarptı. Kazada araç takla atarken, çarpan sürücünün olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Kaza, Kepez İlçesi Gazi Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bulvar üzerinde seyir halinde olan Y.Ü.’nün kontrolünde bulunan otomobile arkadan hızla gelen bir başka araç sürücüsü çarptı. Çarpmanın şiddeti ile araç sağa doğru savrularak takla attı. Kazaya karışan sürücü ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Takla atan aracı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları tarafından yaralı adamın ilk müdahalesi yapıldı.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı ise arkadan gelen bir başka aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde arkadan hızla bir aracın geldiği ve sağ ve sol manevrası yaptıktan sonra önündeki araca yanından çarptığı göründü. Çarpmanın şiddeti ile araç sağa doğru savrularak takla attı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Japon turisti bıçaklamıştı, bu kez yoldan geçen birini vurduJapon turisti bıçaklamıştı, bu kez yoldan geçen birini vurdu
Rusya'dan tüm dünyanın beklediği açıklama geldiRusya'dan tüm dünyanın beklediği açıklama geldi
Ünlü iş adamının eşi sınırda yakalandı! Bavulundan servet çıktıÜnlü iş adamının eşi sınırda yakalandı! Bavulundan servet çıktı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Abramovich niyeti bozdu! Süper Lig devini alıyor...

Abramovich niyeti bozdu! Süper Lig devini alıyor...

Bakan Soylu duyurdu! Bu sabah itibarıyla başladı

Bakan Soylu duyurdu! Bu sabah itibarıyla başladı

Son dakika: Akaryakıta büyük zam! İşte yeni benzin ve motorin fiyatları

Son dakika: Akaryakıta büyük zam! İşte yeni benzin ve motorin fiyatları

Sadece ısınmak istemişti... Çığlıkları yürekleri paraladı! "Acı verme Allah'ım"

Sadece ısınmak istemişti... Çığlıkları yürekleri paraladı! "Acı verme Allah'ım"

Canan Karatay net konuştu: Lamı cimi yok, içi dışı zehir

Canan Karatay net konuştu: Lamı cimi yok, içi dışı zehir

Akşener'den Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretine tepki

Akşener'den Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretine tepki

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.