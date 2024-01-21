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Antalya'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi! Rögarlar taştı ,yollarda dolu birkintileri oluştu

21.01.2024 22:45 | Son Güncelleme:
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Antalya'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve dolu, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Kentte trafik bazı noktalarda durma noktasına geldi.

Antalya'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi! Rögarlar taştı ,yollarda dolu birkintileri oluştu

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün fırtına ve yağmur uyarısı verdiği Antalya'da saat 19.00 sıralarından itibaren başlayan sağanak ve dolu yağışıyla birlikte yollarda su birikintileri oluştu.

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Kentte trafik bazı noktalarda durma noktasına geldi. Şiddetini artıran yağmur ile birlikte şimşekler de gökyüzünü aydınlattı. Konyaaltı ilçesinde bulunan Liman ve Hurma Mahallelerindeki rögarlar yağmurdan kaynaklı taştı.

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Sağanakla beraber dolu yağışının da görüldüğü kentte, yollarda biriken dolu taneleri görüldü. Şimşeklerin çaktığı anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya yağış
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