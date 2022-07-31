Antalya'da sır ölüm! Metruk binada cansız beden bulundu

Edinilen bilgiye göre, saat 10.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2863 Sokak üzerindeki metruk bir binada meydana gelen olayda, bina önünden geçen vatandaşlar içeride bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Seslenmelerine rağmen şahıstan cevap alamayan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbarla bölgeye gelen sağlık ve polis ekipleri yerde yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

25 YAŞLARINDA, SERKAN İSMİ İLE TANINIYOR

Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın 25 yaşlarında olduğu ve mahalle halkı tarafından Serkan ismi ile tanındığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

(İHA)

