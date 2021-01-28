HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Antalya'da taciz şüphelisine meydan dayağı

Antalya'da taciz şüphelisine meydan dayağı

28.01.2021 19:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Antalya'da taciz şüphelisine meydan dayağı

Antalya’da bisikletle ilerken bir kızı taciz ettiği iddia edilen şahıs, sokaktaki gençlerden meydan dayağı yedi.

Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bisikletle ilerlerken 14 yaşlarında olduğu iddia edilen bir kızı taciz ettiği ileri sürülen şüpheli, bölgedeki gençler tarafından yakalandı. Yere yatırılıp darp edilen şüpheli, gençlerin elinden kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı. Darp anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gençlerin gitmeye çalışan şüpheliye engel olup yere yatırırken şüphelinin, ’bir dakika polisi ben çağırıyorum’ dediği görüldü.

Cani koca dehşet saçtı! Eşini kurşuna dizdi, 3 kişiyi yaraladıCani koca dehşet saçtı! Eşini kurşuna dizdi, 3 kişiyi yaraladı

Şüpheliyi darp eden gençlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaralı şahıs için 112 sağlık ekiplerini olay yerine çağırdı. Zanlı, tedavi için hastaneye kaldırırken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kan donduran itiraf! Naylona sarılı halde ormanda bulundu Kan donduran itiraf! Naylona sarılı halde ormanda bulundu
Son dönemin popüler isimlerinden! İşte anlamıSon dönemin popüler isimlerinden! İşte anlamı
Swarm hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Swarm hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çin: Tayvan'ın bağımsızlığı "savaş anlamına gelir"

Çin: Tayvan'ın bağımsızlığı "savaş anlamına gelir"

Son görüntüsüyle herkesi şoke etti! Pınar Altuğ inanamadı

Son görüntüsüyle herkesi şoke etti! Pınar Altuğ inanamadı

TÜBİTAK'tan flaş yerli aşı açıklaması

TÜBİTAK'tan flaş yerli aşı açıklaması

İbo Show'a çıkacak! Son hali olay

İbo Show'a çıkacak! Son hali olay

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

TSK Personel Kanunu teklifi kabul edildi

TSK Personel Kanunu teklifi kabul edildi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İtalya'da başbakan istifa etti

İtalya'da başbakan istifa etti

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

Diğer Haberler

Aşı ekiplerini şoke eden ölüm

Aşı ekiplerini şoke eden ölüm

Cani koca dehşet saçtı! Eşini kurşuna dizdi, 3 kişiyi yaraladı

Cani koca dehşet saçtı! Eşini kurşuna dizdi, 3 kişiyi yaraladı

Esila isminin anlamı nedir? İşte çocuğuna koymak isteyenler için yanına yakışan isimler

Son dönemin popüler isimlerinden! İşte anlamı

Kahreden detay! Çatıdan düşen buz 2 kişinin ölümüne neden oldu

Kahreden detay! Çatıdan düşen buz 2 kişinin ölümüne neden oldu

Ankara'da 'acı su' parolasıyla sahte içki satan baba ve oğluna operasyon

Ankara'da 'acı su' parolasıyla sahte içki satan baba ve oğluna operasyon

Ev hapsindeki sanığı 'devlet adına' öldürdüğünü sanmış

Ev hapsindeki sanığı 'devlet adına' öldürdüğünü sanmış

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.