Antalya'da tepki çeken olay! Arabası kirlenmesin diye işçisini bagajda taşıdı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşanan olayda, inşaat sektöründe iş yapan bir firma sahibi, yanında çalışan işçiye iddiaya göre çalışırken giymek üzere ayakkabı aldı ama numarası küçük geldi. Bunun üzerine patron, işçiyi mağazaya arabasının bagajında götürdü.

ÜZERİ KİRLİ DİYE ARACINA BİNDİRMEDİ

Yapı marketin önüne gelindiğinde ön ya da arka koltuk yerine açılan bagajdan inen işçiyi görenler gözlerine inanamadı.

Bagajdan inip yapı markete giren ve ayakkabısını değiştiren işçi, tekrar bagaja bindi ve kapısı bir vatandaşın yardımıyla kapatıldı.

GÖRENLER TEPKİ GÖSTERDİ

Görenlerin büyük tepkisine yol açan olay, cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.



Araç sahibi ise, işçiyi bagaja binmesi için zorlamadığını, üzeri kirli olduğu için kendisinin bagajda gitmek istediğini iddia etti.



