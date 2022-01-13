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  4. Antalya'da tepki çeken olay! Arabası kirlenmesin diye işçisini bagajda taşıdı

Antalya'da tepki çeken olay! Arabası kirlenmesin diye işçisini bagajda taşıdı

13.01.2022 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da izleyenlerin vizdanlarını sızlatan görüntüler ortaya çıktı. Gazipaşa ilçesinde inşaat firması sahibi olduğu iddia edilen bir kişi, arabası kirlenmesin diye işçisini otomobilinin bagajında taşıdı. Patronunun arabasının bagajında yapı markete gelen işçi, alışveriş yaptıktan sonra yeniden aracın bagajına bindi. Görenlerin büyük tepkisine yol açan olay, cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşanan olayda, inşaat sektöründe iş yapan bir firma sahibi, yanında çalışan işçiye iddiaya göre çalışırken giymek üzere ayakkabı aldı ama numarası küçük geldi. Bunun üzerine patron, işçiyi mağazaya arabasının bagajında götürdü.

ÜZERİ KİRLİ DİYE ARACINA BİNDİRMEDİ

Yapı marketin önüne gelindiğinde ön ya da arka koltuk yerine açılan bagajdan inen işçiyi görenler gözlerine inanamadı.

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Bagajdan inip yapı markete giren ve ayakkabısını değiştiren işçi, tekrar bagaja bindi ve kapısı bir vatandaşın yardımıyla kapatıldı.

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GÖRENLER TEPKİ GÖSTERDİ

Görenlerin büyük tepkisine yol açan olay, cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.
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Araç sahibi ise, işçiyi bagaja binmesi için zorlamadığını, üzeri kirli olduğu için kendisinin bagajda gitmek istediğini iddia etti.


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Anahtar Kelimeler:
antalya
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