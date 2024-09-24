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  4. Antalya'da tonlarca son tüketim tarihi geçmiş tavuk ele geçirildi! Aseton ile silmişler

Antalya'da tonlarca son tüketim tarihi geçmiş tavuk ele geçirildi! Aseton ile silmişler

24.09.2024 16:20
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Antalya'da skandal bir ihraç gerçekleştirilecekti. Rusya’ya ihraç edilmek üzere son kullanma tarihleri aseton ile silinip üzerine yeni tarihler eklenen 65 bin 662 çikolata, bisküvi ve enerji içeceği ele geçirildi. Ayrıca iç piyasada satılmak üzere son kullanma tarihi geçmiş 17 ton tavuk eti ele geçirildi.

Antalya'da tonlarca son tüketim tarihi geçmiş tavuk ele geçirildi! Aseton ile silmişler

Antalya’da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kentte bir dizi denetimde bulundu. Gıda ürünleri satan işletmelere yönelik denetimlerde, halk sağlığını tehdit eden ürün satılan işletmelere ceza yazıldı.

SON KULLANMA TARİHİNİ ASETON İLE SİLİP DEĞİŞTİRMİŞLER

Antalya’da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Aksu ilçesi Çamköy Mahallesi'nde A.S. ve B.D.'ye ait bir depoya denetim gerçekleştirdi. Ekipler denetimde, son tüketim tarihi geçmiş, geneli ithal 65 bin 662 adet çikolata, bisküvi, enerji içeceği ve meyve konservesi gibi ürün tespit etti. Detaylı kontrolde ise, son kullanma ve tavsiye edilen tüketim tarihleri 2023 olan ürünlerin son kullanma tarihlerinin aseton ile silinerek, üzerine 2025 olarak yazıldığı görüldü.

1

RUSÇA ETİKET TARİHLERİNİ DEĞİŞTİRMİŞLER

Son kullanma tarihleri değiştirilerek satışa hazır hale getirilen ürünlerin üzerine Rusça etiketler yapıştırılarak ihraç edilmeye hazırlandığı belirlendi. İşletmede aynı zamanda birçok ürüne de kemirgenler tarafından zarar verildiği tespit edildi. Aynı işletmede yakalanan ürünlere el koyulup 58 bin lira para cezası kesilirken, işletme sahibi ile ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

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İÇ PİYASAYA TARİHİ GEÇMİŞ TAVUK SATACAKLARDI

Antalya’da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi'nde bir depoya yaptıkları denetimde onaysız tavuk parçalama faaliyeti yaptığı tespit etti. Yapılan incelemede, hijyen şartlarını sağlamayan depo içerisinde 17 ton son tüketim tarihi geçmiş, bozulmuş, marka ve parti numarası olmayan tavuk, tavuk kıyması ve kemik parçaları olduğu ortaya çıktı. Mekanik kıyma makinesi, parçalama tezgahları ve kıyma tambur makinesi bulunan işletmede, depolanmış şekilde çok fazla miktarda tavuk kıyması da ele geçirildi.

İMHA EDİLDİ

Son tüketim tarihi geçmiş tavukların kıyma haline getirilerek tekrar piyasaya sürüldüğü işletmedeki tüm ürünler imha edildi. Ardından ekipler işletmeye idari yaptırımlar uyguladı. (DHA)
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya Rusya tavuk ihraç aseton
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