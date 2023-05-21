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  4. Antalya'da yaşları 13-14 olan afacanların araba sürme sevdası böyle son buldu! O anlar kamerada

Antalya'da yaşları 13-14 olan afacanların araba sürme sevdası böyle son buldu! O anlar kamerada

21.05.2023 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Serik ilçesinde bir çocuk, babasından izinsiz aldığı kamyonetle 2 arkadaşını yanına alıp şehir turuna çıktı. 3 afacan, bir iş yerinin duvarına çarparak kaza yaptı. Yaşları 13-14 olan çocukların geçirmiş olduğu kazada, bir çocuk hafif şekilde yaralandı. O anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Belpınar Mahallesi Cuma Pazarı içerisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, babasının kamyonetini izinsiz alan bir çocuk, yanına 2 arkadaşını da alıp gezmeye çıktı. Kapalı pazar yerinden geçerken sürücü çocuğun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyonet, önce iş yerinin duvarına ardından pencere kısmına çarparak durabildi. Kaza sonrası şoka giren çocuklar, kendilerini araçtan dışarı attı. Kazada burnundan hafif yaralanan bir çocuk, olay yerine çağrılan ambulansla kontrol için hastaneye kaldırılırken, sürücü ise ifade için polis merkezine götürüldü. Kazayı duyup olay yerine gelen kamyonetin sahibi ise iş yeri sahibinin zararını karşılayacağını söyledi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kamyonetin bir anda yoldan çıkıp duvara, ardından iş yerine çarpması yer aldı. Devamında ise duran araçtan çocukların kendilerini dışarı attığı görüldü. (İHA)

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antalya kaza

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