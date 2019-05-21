Antalya'daki cinayeti, jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü

JANDARMA ÖZEL EKİP KURDU Komşuları, Anneliese Ilse Gansert’in, Antalya’da oturan kendisi gibi Alman olan erkek arkadaşı olduğunu, bir süre önce de kadını ziyarete geldiğini söyledi. Bunun üzerine araştırmalar bu yönde yoğunlaştı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma tarafından özel ekip kuruldu. Bölgede bütün güvenlik kameralarını dakika dakika inceleyen özel ekip, Anneliese Ilse Gansert’in arkadaşı Bernd Henrich Raithel'in mahalleye geliş gidişlerini tespit etti. Raithel'in yeniden gelebileceğini öngören jandarma, evin etrafında pusu kurdu.

Manavgat’ın Ilıca Mahallesi Kumköy turizm merkezinde oturan KOAH hastası ve tüpe bağlı yaşayan yerleşik Alman Anneliese Ilse Gansert'ten uzun süre haber alamayan komşuları, 3 Mayıs Cuma günü evden ağır koku gelince jandarmaya haber verdi. Gelen ekiplerin çilingir yardımıyla girdiği evde Gansert ölü bulundu. Yapılan incelemede 10- 15 gün önce öldüğü belirlenen Anneliese Ilse Gansert’in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI



6 Mayıs Pazartesi günü eve gelen Bernd Henrich Raithel, jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan Raithel, ‘ölüm olayını bilip kolluğa haber vermediği’ suçundan adliyeye sevk edildi. Bernd Henrich Raithel, Gansert’in eski arkadaşı olduğunu, hasta olduğunu bildiği için arada sırada kontrol amaçlı evine geldiğini anlattı. Son gelişinde Gansert'i ölü bulduğunu ifade eden Raithel, Antalya’da yabancı olduğu için korktuğunu ve kimseye haber etmeden evden ayrıldığını kaydetti. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan Raithel, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

TANIK SES KAYITLARINI TESLİM ETTİ



Soruşturmayı sürdüren özel ekip, Bernd Henrich Raithel'in son zamanlarda maktulün evine çok sık gelip gittiğini, etrafındaki kişilere kriminal konularda uzman olduğunu, paraya çok ihtiyacı olduğunu söylediği belirlendi. Adı gizli tutulan bir tanık, şüpheli Raithel'in kendisine, Anneliese Ilse Gansert’i öldürdüğünü söylediğini belirterek, buna ilişkin ses kayıtlarını teslim etti.