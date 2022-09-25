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  4. Antalya'daki drift festivalinde skandal görüntüler! Demre Belediyesi'nden açıklama geldi...

Antalya'daki drift festivalinde skandal görüntüler! Demre Belediyesi'nden açıklama geldi...

25.09.2022 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Demre ilçesinde Belediye tarafından organize edilen 1. Demre Drift ve Tuning Fest’te bir kadının skandal dans gösterileri tepki çekti. Konuyla ilgili Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya açıklamada bulundu. Kocakaya, "Bu tezgahı kuran, Demre Belediyesi ile ilişkilendirmeye çalışan ve bilerek yayan kişiler hakkında yasal yollara başvuracağız" ifadelerini kullandı.

Antalya'daki drift festivalinde skandal görüntüler! Demre Belediyesi'nden açıklama geldi...

Demre’de ilçe belediyesi tarafından düzenlenen 1. Demre Drift ve Tuning Fest’te bir kadın araçların üzerine çıkarak müstehcen dans gösterisi yaptı. Festivaldeki gençler o anları cep telefonlarıyla kaydederken, gösteriyi izleyenler arasında yaşı küçük çocukların da yer aldığı görüldü. Sosyal medyada yayılan görüntüler tepkileri de beraberinde getirdi.

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BELEDİYE BAŞKANI: TEZGAH!

Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, tepkilerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kocakaya, “Bugün düzenlemiş olduğumuz drift festivalinde, nereden ve kimler tarafından getirildiğini bilmediğimiz bir kadına hoş olmayan görüntüler verdirtilip hızlıca servis edilmiştir. Bu organizasyon dahilinde belediyemizin hiçbir hostes, manken vs kişiler ile anlaşması yoktur. Bu tezgahı kuran, Demre Belediyesi ile ilişkilendirmeye çalışan ve bilerek yayan kişiler hakkında yasal yollara başvuracağız. Andolsun ki bu memleketi ahlaksızlara bırakmayacağım” ifadelerini kullandı. Kocakaya, söz konusu kadının nasıl getirileceğine ilişkin güvenlik kameralarını incelediklerini ve yarın yazılı olarak savcılığa suç duyurusunda bulunacağını da sözlerine ekledi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya Drift festival
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