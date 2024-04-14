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  4. Antalya'daki teleferik faciasıyla ilgili yeni gelişme! Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz tutuklandı!

Antalya'daki teleferik faciasıyla ilgili yeni gelişme! Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz tutuklandı!

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
14.04.2024 22:20
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili gözaltına alınan aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5 kişinin tutuklandığını, 7 kişinini ise serbest bırakıldığını açıkladı.

Antalya'daki teleferik faciasıyla ilgili yeni gelişme! Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz tutuklandı!

Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği 10 kişinin yaralandığı teleferik faciasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de olduğu 5 kişi tutuklandı.

Bakan Tunç'un açıklaması şu şekilde:

"Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 17 vatandaşımızın yaralandığı ve kabinlerde mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarıldığı olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında; 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda, 2 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, 2 makine uzmanı ve 1 elektrik uzmanından oluşan bilirkişi heyeti tarafından detaylı olay yeri inceleme ve keşif çalışması yapılmış ve ön rapor hazırlanmıştır. Soruşturma kapsamında uzman bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan ön rapor, müşteki ifadeleri ve beyanları ile şüpheli savunmaları birlikte değerlendirilmiş olup, gözaltına alınan teleferik hattını işleten firma ile teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu firmanın yetkilileri ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 14 şüpheliden 5'i tutuklanmış, 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 1 kişi de serbest bırakılmıştır. Hepimizi üzen olayla ilgili adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir."

SEÇİMLERDE SANDIKTAN BİRİNCİ İSİM OLARAK ÇIKMIŞTI

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin adayı Mesut Karagöz yüzde 44.17 oy alarak Belediye Başkanı olmuştu.

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