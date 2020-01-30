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Antalya Devlet Opera ve Balesi "Romeo ve Juliet"i sahneledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 21:27 | Son Güncelleme

Antalya Devlet Opera ve Balesi "Romeo ve Juliet"i sahneledi

Antalya Devlet Opera ve Balesi "Romeo ve Juliet" adlı eseri bu sezon ilk kez sanatseverlerin beğenisine sundu.

Shakespeare'in aynı adlı eserinden hareketle Çaykovski'nin bestelediği "Romeo ve Juliet" balesi, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Müzik düzenlemesi Tolga Taviş'e ait olan libretto ve koreografisini ise Volkan Ersoy ve Armağan Davran'ın hazırladığı eserde, orkestrayı Murat Cem Orhan yönetti.

Gerek librettonun ele alınışı, gerek müzikal düzenlemesindeki başarılı yapısı, gerekse koreografisindeki anlatımla klasik bir forma sahip olan "Romeo ve Juliet"in kostüm tasarımını Sevtaç Demirer, dekor tasarımını Çağda Çitkaya ve ışık tasarımını Fuat Gök hazırladı.

Shakespeare ve Çaykovski gibi iki dahi sanatçının buluşmasının eşsiz bir örneği olan eserde, "Juliet"i Laroslava Volkova, "Romeo"yu Tolga Burçak, "Mercutio"yu Umut Çaltekin, "Tybalt"ı Yağızhan Danış, "Paris"i Burak Özbek, "Benvolio"yu Artur Ivanov, "Lady Capulet"i Selin Berkmen, "Lord Capulet"i Cenk Şahinalp, "Rosaline"i Öykü Ertürk, "Peder Lawrence"i Cem Kaytmaz, "Dadı"yı Fadime Keskin, "Lady Montegue"yi Özlem Tekinay, "Lord Montegue"yi Devrim Saraçoğlu, "Vali"yi Mehmet Sipahi ve "2 Kız" rollerini ise Seda Manaz ile Sevgim Aksoy canlandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
"Romeo ve Juliet" Antalya DOB bale DOB Opera

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