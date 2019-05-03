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Antalya Müftüsü Osman Artan'dan 'jet imam' uyarısı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.05.2019 15:44 | Son Güncelleme

Antalya Müftüsü Osman Artan, "Halk arasında 'jet imam' olarak bilinen ve 'ne kadar hızlı kıldırırsa o kadar fazla cemaatin geldiği' gibi bir intiba oluşan camilerimiz takip altındadır. Kesinlikle böyle bir şeye müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Antalya Müftüsü Osman Artan'dan 'jet imam' uyarısı

Artan, il müftülüğünde düzenlediği basın toplantısında, kentte ramazanda imamsız hiçbir caminin olmayacağını belirterek her cami için programlar hazırladıklarını söyledi.

Açılan yayla camilerine de görevlendirme yaptıklarını aktaran Artan, bereket ayı ramazanın dua etmek için fırsat olduğunu ifade etti.

Antalya'nın turizm kenti olduğunu hatırlatan Artan, "Otellerde ramazan boyunca teravih namazı kılınacaktır, diye talep gelirse otellere de görevlendirmeler yapılacak çünkü vatandaşlarımız tatillerini de yapıyor oruçlarını da tutuyor." diye konuştu.

"TRAFİK GİBİ NAMAZIN DA KURALLARI VAR"

Ramazanın bir ibadet mevsimi olduğunu dile getiren Artan, şöyle devam etti:

"Namazın da kuralları var. Ramazanda bazen istemediğimiz halde namazın kurallarına riayet etme konusunda her sene olduğu gibi hassasiyetimiz devam edecek. Halk arasında 'jet imam' diye tabir edilen ve 'ne kadar hızlı kıldırırsa o kadar fazla cemaatin geldiği' gibi bir intiba oluşan camilerimiz takip altındadır. Kesinlikle böyle bir şeye müsaade etmeyeceğiz. Bu bir ibadettir, herkes gelir namazını kılar, ibadetini yapar, gider. Biz spor yapmıyoruz, herhangi bir şekilde hareket manzumesi yapmıyoruz. Teravih namazı ve ibadetlerimiz Allah'ın emridir. Farzı, sünneti her şeyiyle beraber kılmak gerekiyor."

Namazın kurallarına uymak zorunda olduklarını ifade eden Artan, "Nasıl ki trafikte araba kullanırken kurallara uymadığımızda her zaman tehlike varsa ibadetlerde de o ibadetin kabul olup olmama noktasında hızlı namaz kıldıranların bu tehlikesi var. Onun için cemaatimize de duyuruyoruz, gelsinler namazlarını kılsınlar ama böyle 'jet imam' diye tabir edilen, zaman zaman da televizyonlarda çıkan bu şekildeki davranışlara müsaade etmeyeceğiz." dedi.

ALANYASPORLU JOSEF'İN HAYATINI KAYBETMESİ

Alanya Müftülüğünün trafik kazasında hayatını kaybeden Alanyasporlu futbolcu Josef Sural ile ilgili açıklamalarına ilişkin soru üzerine Müftü Artan, futbolcunun hayatını kaybetmesinin kendilerini derinden üzdüğünü vurguladı.

Ramazan öncesi böyle bir tartışmanın doğru olmadığını aktaran Artan, "Diyanet İşleri Başkanlığının fetvası, fetvalar özel verilir. Ama bu özeller, Diyanetin sitesinde yayınlanıyor. Müftü beyin ifadesiyle çok soru geldiği için bu fetva siteye konmuş. Siteden kaldırıldı ve taziye mesajı yayınladık. Sevilen bir futbolcumuz, insanların inançlarını bilemeyiz. İnsanların gönüllerinde ne vardır bilemez." diye konuştu.

Futbolcunun iki yetim bıraktığını vurgulayan Artan, o yetimleri düşünmek gerektiğini, arkasından tartışma yapılmasının üzücü olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
ramazan ayı jet imam

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Artık hükümetin değişmesi gerekiyor, gelecek seçimde oyum Sayın Erdoğan ve Akp ye.
@negan TCanlı troll
Benden alinan vergiyle bu yobazlari besliyonuz, adalete bak, laiklige bak.
imam bildiğini okur varmı ötesi.
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