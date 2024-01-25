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  4. Antalya’nın ardından şimdi de Kıbrıs! 3 ceset haberi daha geldi…

Antalya’nın ardından şimdi de Kıbrıs! 3 ceset haberi daha geldi…

25.01.2024 08:43 | Son Güncelleme:
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Türkiye günlerdir Antalya’da sahil kenarlarında bulunan cesetleri konuşurken benzer bir haber de Kıbrıs’tan geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sahillerine de bir ay içinde 3 kişinin cansız bedeninin vurduğu öğrenildi. Cansız bedenlerin kimlik teşhisi henüz yapılamazken, soruşturma devam ediyor. Antalya sahillerinde de 8 ceset bulunmuştu.

Antalya’nın ardından şimdi de Kıbrıs! 3 ceset haberi daha geldi…

Antalya’nın ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sahillerine de çok sayıda ceset vurdu. KKTC sahillerinde 8, 14 ve 22 Ocak tarihlerinde 3 kişinin cansız bedeni bulundu. İlk ceset, 8 Ocak’ta yerel saatle 13.15 sıralarında Bafra Oteller Bölgesinde kayalıklar üzerinde bulunurken, çürümeye başlamış olan cansız bedenin bir kadına ait olduğu belirtildi.

İkinci ceset, ise 14 Ocak’ta Dipkarpaz’da bulundu. KKTC Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 09.30 sıralarında Dipkarpaz’daki Piknik Burnu Mevkiinde kayalıklar üzerinde bulunan cesedin bir erkeğe ait olduğu ifade edildi.

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Üçüncü ceset, 22 Ocak’ta Dipkarpaz’ın Şelonez bölgesi olarak bilinen Güney Sahil şeridinde bulundu. Polis, cesedin bir kadına ait olduğunu belirtti. Cansız bedenlerin kimlik teşhisi henüz yapılamazken, soruşturma devam ediyor.

Cansız bedenlerin Avrupa Birliği (AB) ya da GKRY tarafından gitmek üzere Akdeniz’e açılan düzensiz göçmenlere ait olduğu düşünülüyor.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya ceset kıbrıs
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