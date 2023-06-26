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Antalya'nın göbeğinde vahim manzara: Kule şeklindeki alanı mesken tuttular! "Acaba bize saldırırlar mı?"

26.06.2023 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın göbeğinde yer alan, kentin simge yapılarından tarihi Demirciler Çarşısı'nın ortasında kule şeklindeki Soba Müzesi önce kahve firmasına kiralanarak kafeye dönüştü, ardından kafe de kapandı. Böylece kule şeklindeki alan madde bağımlılarının ve evsizlerin meskeni haline geldi. Çarşı esnafı durumdan son derece rahatsız. Öyle ki iş yapamayacak hale geldiler. Esnafın anlattığına göre tarihi çarşıda madde bağımlıları dükkanların önünü tuvalet olarak kullanmaya başladı.

Antalya'nın göbeğinde vahim manzara: Kule şeklindeki alanı mesken tuttular! "Acaba bize saldırırlar mı?"

Tarihi çarşının içindeki kule şeklindeki alanı mesken tutan madde bağımlıları ve evsizler esnafı canından bezdirdi. Esnaf Tayyar İlgün rahatsızlığını "Burası resmen uyuşturucu bağımlılarının oteli gibi oldu" sözleriyle dile getirdi. Çarşıya gelenlerin durumdan korktuğu ve "Acaba bize saldırırlar mı?" diye sorduğu belirtiliyor.

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DEMİRCİLER, SOBACILAR VE KALAYCILAR ÇALIŞIYOR

Kentin simgelerinden, tarihi yaklaşık 80 yıl öncesine dayanan Demirciler Çarşısı, 2008 yılında yenilendi. Çarşıda el emeği geleneğini sürdüren demirci, sobacı ve kalaycılar işlerine devam ediyor. Yenilenen çarşının ortasına kule şeklinde yapılan 'Soba Müzesi' ise bir süre sonra bir kahve firmasına verilerek kafe yapıldı. Ancak kafe bir süre sonra kapandı.

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MADDE BAĞIMLILARI MESKEN TUTTU

Kafenin kapanmasının ardından kule şeklindeki alan, madde bağımlılarının ve evsizlerin mekanı haline geldi. Gün içerisinde çarşının ortasında alana gelen kimliği belirsiz kişiler çevredeki kişilere aldırış etmeden uyumaya başlıyor. Akşamları ise yapının 3 giriş kapısına çarşaf çeken kişiler, adeta evleri gibi alanı kullanıyor ve çarşı içerisini kirletiyor. Çarşı esnafı, bu kişiler yüzünden zaten az olan müşterilerinin çarşıya girmeye korktuklarını ve önlem alınmasını istedi. Geçen hafta çarşıdaki bazı dükkanların kapılarının tuvalet gibi kullanılmaya başlanmasının ardından bir araya gelen esnaf, çözüm istediklerini belirten dilekçelerini Muratpaşa Kaymakamlığı'na verdi.

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"RESMEN UYUŞTURUCU BAĞIMLILARININ OTELİ GİBİ OLDU"

Duruma bir çözüm bulunmasını isteyen çarşının 20 yıllık esnafı Tayyar İlgün, “İş yerlerimizin yanında bulunan kule önceden Soba Müzesi'ydi. Sonra kahveci oldu ve onlar da kapattı. Ondan sonra burası resmen uyuşturucu bağımlılarının oteli gibi oldu. Buraya çadır kuruyorlar, kapıları birileri sahiplenmiş. Dükkanların önünde ateş yakıyorlar, tuvaletlerini yapıyorlar. Bu insanlar gelip geçenleri rahatsız ettiği için çarşıya kimse girmiyor. Biz burada esnafız ve zarar görüyoruz. Burada kimse iş yapamıyor. Az sayıda gelen kişi var bunlar yüzünden onlar da gelmek istemiyor. Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

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"GELENLER 'ACABA BİZE SALDIRIRLAR MI' DİYE SORUYOR"

Aynı çarşıda babasından sonra kendisi de esnaflığa devam eden Nazik Kütük, “Çarşımız şehrin göbeğinde, insanlar tarihi bir yere gelmek için uğraşıyor ama maalesef madde bağımlıları nedeniyle insanlar buraya gelmek istemiyor. Gelenler 'acaba bize saldırırlar mı' diye soruyorlar. Burada akşama kadar içip, soyunup uyuyorlar. Burada kimse durmak istemiyor. Ben çalışırken gelip karşımda tuvaletini yaptı. İnsanları tehdit ediyorlar. Bir gün önce dükkanımın önüne tuvaletlerini yapmışlar" diye konuştu.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
madde bağımlılığı müze çarşı tarihi yapılar

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