Antalya Valiliği'nden normalleşme kararı! Yasak kaldırıldı

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 yayılımını engellemek amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca 1 Aralık 2020 itibarıyla, insanların çok yakın mesafede bir arada bulundukları, sosyal mesafe kurallarına uyulmasının zor olduğu ve bu durumun salgının yayılmasını arttırıp halk sağlığı açısından risk oluşturduğu dikkate alınarak, sahil bantları, park, mesire, ören yerleri gibi alanlarda piknik yapılmasının yasaklandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, Kovid-19 salgını seyrinde yaşanan gelişmeler, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan karar gereğince piknik yasağının iptal edildiği kaydedildi.
Kovid-19'la mücadele sürecinde hazirana ilişkin kademeli normalleşme takvimi netleşti. Kovid-19'la mücadele kapsamında haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları, akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise cumartesi saat 22.00 ile pazartesi sabahı saat 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacak.
Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerlerinde, sabah 07.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında, belirlenen kurallara göre, masaya servis yapılabilecek, saat 24.00'e kadar da paket servisi sürdürülebilecek.
Bu mekanlarda, sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecek - Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler, belirlenen kurallar çerçevesinde, pazar günü hariç sabah 07.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında, yarından itibaren çalışabilecek.
Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek. Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi, 13 Eylül itibarıyla başlayacak.