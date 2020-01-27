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Antalya'da belediye çalışanının öldürülmesi davası görüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 18:36 | Son Güncelleme

Antalya'da belediye çalışanının öldürülmesi davası görüldü

Antalya'da belediye çalışanı Halit Yılmaz'ın öldürülmesiyle ilgili 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Muhammet ve eşi Zülfiye Yavuz ile Şükrullah Taş, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, maktul ile Zülfiye Yavuz'un ilişkisi olduğunu ve sanığın evlendikten sonra da ilişkinin devam etmesi üzerine cinayetin işlendiğini belirtti.

Sanıklardan Muhammet Yavuz ve Şükrullah Taş'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istenen mütalaada, sanık Zülfiye Yavuz'un ise öldürme eylemine iştirak ettiğine dair kesin, yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığından tahliyesine karar verilmesi talep edildi.

Sanık ve avukatlarına mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre tanıyan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Korkuteli ilçesinde Muratpaşa Belediyesi çalışanı Halit Yılmaz'ın (50) cesedi, 24 Mayıs 2019'da elleri ve ayakları domuz bağıyla bağlanmış, yol kenarına atılı olarak bulunmuştu. Olayla ilgili Muhammet, eşi Zülfiye Yavuz ve Şükrullah Taş tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya cinayet dava duruşma mütalaa

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