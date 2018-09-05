Antalya'da bir kişi cami tuvaletinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'ndeki Muratpaşa Camisi'nde güvenlik görevlisi, erkekler tuvaletinde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Seslenmelerine cevap alamayan görevli, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Camiye gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmada cesedin, 46 yaşındaki A.M.K. olduğunu tespit etti. A.M.K'nın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

