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Antalya'daki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 10:50 | Son Güncelleme

Gayrimenkul satışından kaynaklanan alacak meselesi yüzünden otomobilinde silahla öldürüldüğü iddia edilen kişinin katil zanlısı operasyonla yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişinin otomobilde silahla öldürülmesi olayının şüphelisi gözaltına alındı.

Varsak Karşıyaka Mahallesi'nde Ömer Atçı'nın (48) otomobilde silahla öldürülmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden zanlının Y.H. (75) olduğunu tespit etti.

Zanlı, düzenlenen operasyonla Muratpaşa ilçesindeki evinde gözaltına alındı.

Y.H'nin, gayrimenkul satışından kaynaklanan alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma sonrasında Atçı'yı vurduğu öne sürüldü.

Kepez'de 22 Eylül'de zeytin bahçesinde ağaca çarpan otomobilde bir kişinin hareketsiz durduğunu görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi, araçtaki Ömer Atçı'nın göğsünden silahla vurularak öldürüldüğünü belirlemişti.

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Antalya cinayet Kepez

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