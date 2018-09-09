Antalya'daki düğün takılarına nafaka haczi

LEVENT KİŞİ - Antalya'da nafaka ödemediği gerekçesiyle eski eşinin düğününde takılara haciz işlemi uygulatan Semra Ç, mağdur kadınların sesi olmak için böyle bir yolu tercih ettiğini söyledi.

Semra Ç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boşanmış birçok annenin, benzer sıkıntıları yaşadığını ama seslerini çıkartamadıklarını söyledi.

Eski eşiyle ayrılalı yaklaşık 3,5 yıl, resmi olarak boşanalı da 2 yıl geçtiğini anlatan Semra Ç, "Nafaka, tazminat ve şirketimi kapatırken ona verdiğim bedeller belirlendi. Bunların tahsilatı istendi kendisinden çünkü benim bir çocuğum var ve onun geleceğini sağlamak zorundaydım." dedi.

Babası görmeye gelmediği için kızının psikolojisinin bozulduğunu, buna rağmen eski eşi Mert T'ye kızını göstermediği iddiasının doğru olmadığını savunan Semra Ç, şöyle konuştu:

"Kendisine telefonlar açtık, ortak arkadaşlarımız devreye girdi ama kızını görmek istemeyen kendisiydi. Kızımın soyismini değiştirme davası açınca bunu sistemden gördükten sonra herkese bir açıklama yapmak zorunda kaldığı için 'Kızımı benden kaçırıyor.' demeye başladı. Nafaka iptal davası açtı ve kaybetti, sonra kızını görme gününde icra memurları ve polislerle evimize geldi. Pedagog raporlarıyla karşı dava açtık çünkü uzun süre sonra polislerle evladını görmeye gelmesinin kızımın psikolojisini olumsuz etkileyeceğini söyledik.