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Antalya'daki istismar iddiası davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 17:27 | Son Güncelleme

Kız çocuğuna istismarda bulunduğu iddia edilen apartman görevlisinin tutuksuz yargılanmasına tepki gösterildi - UCİM Başkanı Saadet Özkan: - "Çocuğun durumunu sır gibi sakladık. Okulunu değiştirdik. İyi hayat kurması için çaba gösterdik ama maalesef mağdur çocuk alışveriş merkezinde sanıkla karşılaştı. Çocuk berbat bir durumda, çocuk yeniden derinden yaralandı" - "Bu gibi istismar davalarında sanıklar tutuklu yargılanmalı. Çünkü çocuklar istismarcı ile karşılaştığında bu kadar rehabilitasyon, psikolojik destekler, ailenin ve devletin çabaları boşa gidiyor"

Antalya'da 10 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunduğu öne sürülen apartman görevlisinin tutuksuz yargılanması ve davanın karara bağlanmaması protesto edildi.

Antalya Adliyesi önünde bir araya gelen Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) üyeleri, "Çocuk istismarı önlenebilir, sen de destek ol" yazan pankart açtı.

"İstismar felakettir sessiz kalma", "Çocuk istismarına 'dur' de", "Tacizi affetme vicdanını kirletme" ve "Çocuk susar sen susma" yazılı dövizler taşıyan grup, çocuklara istismarda bulunanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

UCİM Başkanı Saadet Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklara yönelik cinsel istismar davalarını yakından takip ettiklerini söyledi.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın bilirkişi kayıtları gelmediğinden ertelendiğini belirten Özkan, dava uzadığı, sanık tutuksuz yargılandığı için çocuğu koruyamadıklarını iddia etti.

Özkan, şöyle konuştu:

"Çocuğun durumunu sır gibi sakladık. Okulunu değiştirdik. İyi hayat kurması için çaba gösterdik ama maalesef mağdur çocuk alışveriş merkezinde sanıkla karşılaştı. Çocuk berbat bir durumda, çocuk yeniden derinden yaralandı. Bu gibi istismar davalarında sanıklar tutuklu yargılanmalı. Çünkü çocuklar istismarcı ile karşılaştığında bu kadar rehabilitasyon, psikolojik destekler, ailenin ve devletin çabaları boşa gidiyor."

Protestocular "tutuklu yargılama", "saklama ihbar et", "çocuklara sahip çık" şeklinde slogan attıktan sonra dağıldı.

Muratpaşa ilçesinde bir sitenin apartman görevlisi A.Ö'nün (45), geçen yıl mayıs ayında evlerine ders çalışmaya gelen 10 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunduğu öne sürülmüştü. Tutuklu olarak hakim önüne çıkan sanığın, daha sonraki duruşmalarda tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

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Antalya cinsel istismar duruşma Saadet Özkan UCİM

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