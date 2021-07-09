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Antarktika'da gizemli keşif! Nasıl yaşadığı merak ediliyor

09.07.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hint bilim adamları, Antarktika'da yeni bir bitki türü keşfettiğini açıkladı. Bilim insanları, şaşırtan keşif ile alakalı ‘’temel sorunun bu canlının bu bölgede nasıl yaşadığı’’ ifadelerini kullandı.

Antarktika'da gizemli keşif! Nasıl yaşadığı merak ediliyor

BBC’nin haberine göre, kıtada altı ay keşif gezisi düzenleyen bilim insanları, Hindistan’ın Antarktika Araştırma İstasyonu (Bharati) yakınında koyu yeşil bir bitki türü keşfetti.

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BİTKİ BU BÖLGEDE NASIL YAŞADI?

Bilim insanları, bitkilerin, hayatta kalabilmesi için potasyum, güneş ışığı ve suya ihtiyaç duyduğunu belirterek, ‘’temel sorunun bu canlının bu bölgede nasıl yaşadığı’’ ifadelerini kullandı.

Araştırma ekibinde yer alan Prof. Dr. Felix Bast ve Hint bilim insanları, rastlanılan yosun türü örneklerini toplayıp 5 yıl boyunca diğer bitki türleriyle karşılaştırarak incelemelerde bulundu.

Araştırmalarda, bitki türünün çoğunlukla penguenlerin ürediği bölgelerde görüldüğü gözlendi.

Bast, bölgede yetişen bitki türlerinin nitrojen içeren penguen dışkısı ile hayatta kaldığını ifade ederek, 5 yılın sonunda yosun türünün yeni bir tür olduğunu doğruladı.

Punjab Merkez Üniversitesi araştırmacıları keşfedilen türe "Bryum Bharatiensis" adını verdi.

Araştırma, "Asia-Pacific Biodiversity" dergisinde yayımlandı.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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