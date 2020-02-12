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Anthem revizyon yapacak, oyun baştan aşağı değişecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.02.2020 08:17 | Son Güncelleme

2019 Şubat ayında piyasaya çıkan, çıkmadan önce ise büyük beklenti oluşturan Anthem ne yazık ki bekleneni veremedi. Çıktığı andan itibaren ağır problemlerle boğuşan, hem bug’larla dolu olan hem de temel oyun sistemi beğenilmeyen oyun büyük hayal kırıklığı yarattı.

Anthem revizyon yapacak, oyun baştan aşağı değişecek

Ancak oyunu yapımcısı Bioware, Anthem’den vazgeçmeye niyetli değil. Ünlü yapımcı, Anthem’in temel oyun mekanizmasını revize ederek oyunu baştan aşağı değiştireceğinin sözünü verdi.

Oyunu, amaçsızca bir loot mekanizmasından, daha eğlenceli, daha heyecanlı bir maceraya çevirmeye kararlı olan Bioware bu konuda deneyimsiz bir yapımcı da değil. Etkileyici öyküler ve oyunlar yaratmak konusunda çok deneyimli olan Bioware şimdi bu becerisini Anthem’i kurtarmak için kullanacak.

Piyasaya çıktığında büyük sorunlar yaşayan ancak zaman içinde yapımcısının ilgisiyle düzelen oyunlar, oyun piyasasında hiç görülmemiş bir olay değil. Geçmiş yıllarda Final Fantasy XIV, No One’s Sky, Assassin’s Creed gibi oyunlar çok kötü bir başlangıç yapmasına rağmen, yayınlanan güncellemeler ve revizyonlarla yeniden doğdular.

Şimdi bu oyunların arasına oynda de katılacakmış gibi görünüyor. Oyuncular da bu konuda umutlu zira yapımcı Bioware bu zor görevin altından kalkabilecek bilince ve deneyime sahip bir isim. Bakalım oyun gerçekten de ilk anda yarattığı heyecanı yaşatabilecek bir oyuna dönüşebilecek mi?

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Anahtar Kelimeler:
Anthem oyun

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