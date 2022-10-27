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Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser! Anında rahatlarsınız

27.10.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boğazımız kaşınmaya başladığında ilk olarak hastalanmaktan korkmaya başlarız. İster geniz akıntısı olan ister toz kaçmış olsun öksürük başladığı zaman hızlı şekilde harekete geçmek gerekir. Öksürük üst solunum yollarını kaplayan hücrelerin iltihaplanmasına da yol açabilir. Soğuk algınlığı ve gripten kaynaklananlar gibi birçok öksürük kendi kendine geçer. Sizinki daha ciddi bir tıbbi durumdan geliyorsa, tedavi için bir şeyler yapma zamanınız gelmiş olabilir.

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser! Anında rahatlarsınız

Tahriş olmuş bir boğazı yatıştırmak ve mukusu gevşetmek için bol miktarda sıvı için veya serinletici bir nemlendirici veya buharlaştırıcı kullanın. Yatmadan önce bir kaşık bal tüketin. Araştırmalar, balın içeriğindeki maddelerin öksürüğü hafifletmeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Yine de 12 aylıktan küçük çocuklara bal vermeyin. Aloe veya mentol gibi yatıştırıcı maddeler de içeren reçetesiz ilaçları denemek isteyebilirsiniz.

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Çok düşük dozda aspirin içeren doğal ürünleri denemek isteyebilirsiniz. Üst solunum yolu enfeksiyonunun neden olduğu iltihaplı dokulara uygulandığında boğaz ağrısı semptomlarını azaltmaya yardımcı olur.

BALGAMLI ÖKSÜRÜK NASIL GEÇER?

Mukusu çıkarmak zorsa veya kalınsa, "balgam söktürücü" yazan bir ilaç arayın. Bu, ondan kurtulmanıza yardımcı olmak için boğazı gevşetir. Bol miktarda sulu mukus içeren burun akıntısı yaşıyorsanız, sizi daha etkili ilaçlardan birini kullanabilirsiniz.

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Ateşli öksürük veya nefes darlığı çekiyorsanız doktorunuzu arayın. Ayrıca amfizem, zatürree, kronik bronşit veya astım gibi ciddi durumlar için öksürük ilacı kullanmadan önce bunları kontrol edin. Ve 4 yaşından küçük çocuklara öksürük ve soğuk algınlığı ilacı vermeyin.

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ANTİBİYOTİKLER ÖKSÜRÜĞÜ KESER Mİ?

Genellikle hayır. Bunun nedeni çoğu öksürüğe soğuk algınlığı veya grip gibi viral enfeksiyonlar neden olur ve bir hafta içinde iyileşir. Antibiyotikler sadece bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlar üzerinde çalışır. Bir hafta sonra öksürüğünüz düzelmezse, nedenin sinüs enfeksiyonu veya zatürre gibi bakteriyel bir hastalık olmadığından emin olmak için doktorunuza danışın. Eğer öyleyse, bir antibiyotiğe ihtiyacınız olabilir.


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