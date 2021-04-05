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AnTuTu, mart ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı!

05.04.2021 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AnTuTu, en güçlü Android telefonları açıklamayı sürdürüyor. AnTuTu bu kez Mart 2021'in en güçlü Android akıllı telefonlarını sıraladı. Sıralamaya Snapdragon 888 işlemcili Android akıllı telefonlar damgasını vurdu. Peki lider kim oldu?

AnTuTu, mart ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı!

AnTuTu en güçlü Android telefonlar listesini her ay oluşturuyor. Bir nevi bunu bir geleneğe dönüştüren platform, ayın en güçlü akıllı telefonlarını sıralayarak hem kullanıcılara hem de tüketicilere bilgi veriyor. Platform, puanlamasını ise AnTuTu Benchmark üzerinden gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz şubat ayının en güçlü Android akıllı telefonlarını sıralayan AnTuTu, bu ay da geleneğini bozmadı ve mart ayının en güçlü Android telefonlarını duyurdu.

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En güçlü Android akıllı telefonlar listesinde Xiaomi'nin oyuncu telefonu markası Black Shark'ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu Black Shark 4 Pro oyuncu telefonu, 765.579 puan ile ilk sırada yer aldı. Snapdragon 888 işlemcili Black Shark 4 Pro'yu yine bu işlemciye sahip olan Oppo Find X3 Pro takip etti. Listenin tamamı ise şöyle sıralandı:

ANTUTU'YA GÖRE MART AYININ EN GÜÇLÜ ANDROID AKILLI TELEFONLARI

  1. Black Shark 4 Pro - 765.579 puan
  2. Oppo Find X3 Pro - 742.078 puan
  3. Nubia Red Magic 6 Pro - 741.100 puan
  4. Asus ROG Phone 5 - 729.300 puan
  5. Vivo X60 Pro + - 726.216 puan
  6. iQOO 7 - 725.478 puan
  7. Redmi K40 Pro - 719.798 puan
  8. Xiaomi Mi 11 - 710.581 puan
  9. Meizu 18 - 710.459 puan
  10. Meizu 18 Pro - 698.611 puan

AnTuTu mart ayının en güçlü Android akıllı telefonları

MART AYININ EN GÜÇLÜ ORTA SEVİYE TELEFONLARI DA AÇIKLANDI

AnTuTu en güçlü orta seviye Android akıllı telefonlar

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AnTuTu aynı zamanda mart ayının en güçlü orta seviye akıllı telefonlarını da paylaştı. Redmi 10X 5G 399.923 puanla ilk sırada yer alırken, Redmi 10X 5G'yi şu modeller takip etti:

  • Redmi 10X Pro 5G - 396.906 puan
  • vivo s7t - 393.918 puan
  • Huawei Nova 7 Pro - 390.828 puan
  • Huawei Nova 7 - 390.575 puan
  • Nova 8 Pro - 388.995 puan
  • Honor 30 - 386.045 puan
  • Huawei Nova 8 - 385.489 puan
  • Honor X10 - 359.867 puan
  • Honor 30S - 350.307 puan
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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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