AnTuTu, mart ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı!

AnTuTu en güçlü Android telefonlar listesini her ay oluşturuyor. Bir nevi bunu bir geleneğe dönüştüren platform, ayın en güçlü akıllı telefonlarını sıralayarak hem kullanıcılara hem de tüketicilere bilgi veriyor. Platform, puanlamasını ise AnTuTu Benchmark üzerinden gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz şubat ayının en güçlü Android akıllı telefonlarını sıralayan AnTuTu, bu ay da geleneğini bozmadı ve mart ayının en güçlü Android telefonlarını duyurdu.
En güçlü Android akıllı telefonlar listesinde Xiaomi'nin oyuncu telefonu markası Black Shark'ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu Black Shark 4 Pro oyuncu telefonu, 765.579 puan ile ilk sırada yer aldı. Snapdragon 888 işlemcili Black Shark 4 Pro'yu yine bu işlemciye sahip olan Oppo Find X3 Pro takip etti. Listenin tamamı ise şöyle sıralandı:
AnTuTu aynı zamanda mart ayının en güçlü orta seviye akıllı telefonlarını da paylaştı. Redmi 10X 5G 399.923 puanla ilk sırada yer alırken, Redmi 10X 5G'yi şu modeller takip etti:
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