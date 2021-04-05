AnTuTu, mart ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı!

AnTuTu en güçlü Android telefonlar listesini her ay oluşturuyor. Bir nevi bunu bir geleneğe dönüştüren platform, ayın en güçlü akıllı telefonlarını sıralayarak hem kullanıcılara hem de tüketicilere bilgi veriyor. Platform, puanlamasını ise AnTuTu Benchmark üzerinden gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz şubat ayının en güçlü Android akıllı telefonlarını sıralayan AnTuTu, bu ay da geleneğini bozmadı ve mart ayının en güçlü Android telefonlarını duyurdu.

XIAOMI'NİN MODELİ LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDU

En güçlü Android akıllı telefonlar listesinde Xiaomi'nin oyuncu telefonu markası Black Shark'ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu Black Shark 4 Pro oyuncu telefonu, 765.579 puan ile ilk sırada yer aldı. Snapdragon 888 işlemcili Black Shark 4 Pro'yu yine bu işlemciye sahip olan Oppo Find X3 Pro takip etti. Listenin tamamı ise şöyle sıralandı:

ANTUTU'YA GÖRE MART AYININ EN GÜÇLÜ ANDROID AKILLI TELEFONLARI

Black Shark 4 Pro - 765.579 puan Oppo Find X3 Pro - 742.078 puan Nubia Red Magic 6 Pro - 741.100 puan Asus ROG Phone 5 - 729.300 puan Vivo X60 Pro + - 726.216 puan iQOO 7 - 725.478 puan Redmi K40 Pro - 719.798 puan Xiaomi Mi 11 - 710.581 puan Meizu 18 - 710.459 puan Meizu 18 Pro - 698.611 puan

MART AYININ EN GÜÇLÜ ORTA SEVİYE TELEFONLARI DA AÇIKLANDI

AnTuTu aynı zamanda mart ayının en güçlü orta seviye akıllı telefonlarını da paylaştı. Redmi 10X 5G 399.923 puanla ilk sırada yer alırken, Redmi 10X 5G'yi şu modeller takip etti: