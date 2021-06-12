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AÖF diplomaları ne zaman verilecek? AÖF mezuniyet belgesi sorgulama

12.06.2021 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liseden sonra lisans eğitimini bir şekilde örgün olarak tamamlayamayan pek çok kişi Açık Öğretim Fakültesi aracılığı ile lisans diploması sahibi olabiliyor. Ülkemizde binlerce kişinin açık öğretimden yararlandığı da bir gerçek. Açık öğretim fakültelerinde okuyan öğrenciler, Bahar dönemi sonunun yaklaşması ile birlikte diplomalarını ne zaman alacaklarını merak ediyor.

AÖF diplomaları ne zaman verilecek? AÖF mezuniyet belgesi sorgulama

Açık Öğretim Fakültesi’nde okuyanlar, çeşitli nedenlerle örgün eğitim alamayan kişilere üniversite okuma imkanı sunuyor. Bu sayede lisans eğitimlerini tamamlayan kişiler, diploma sahibi olabiliyor. Haziran ayına girilmesi ve Bahar döneminin sonuna gelinmesiyle beraber de mezuniyet aşamasına gelen öğrenciler diplomalarını nasıl ve ne zaman alacaklarını araştırıyor.

AÖF DİPLOMA SORGULAMA

AÖF diplomaları https://www.anadolu.edu.tr/diploma-dogrula adresi üzerinden sorgulanabilir. Öğrenciler T.C kimlik numarası ve diploma numarası girerek diplomalarını doğrulayabilir.

AÖF DİPLOMALARI NE ZAMAN VERİLİR, NEREDEN ALINIR 2021?

2020-2021 AÖF diplomalarıyla ilgili Anadolu Üniversitesi'nden henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçmiş yıllarla ilgili mezuniyet sürecine dair detayları açıklayan Anadolu Üniversitesi diplomalarla ilgili şu ifadelere yer vermişti;

“Diplomalar, dönem sonu sınavı sonuçları İnternetten açıklandıktan sonra 20 gün içinde hazırlanarak mezunlarımıza verilmek üzere bağlı oldukları AÖF bürolarına gönderilmektedir. Ancak staj yükümlülüğü bulunan öğrenciler stajlarını tamamladıklarını belgeledikten veya laboratuvar uygulama dersi bulunan öğrenciler laboratuvar uygulama dersini tamamladıktan sonra diplomalarını alabilirler.”

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AÖF BÜROLARINDAN ALINIR
“Mezunlarımız bağlı oldukları AÖF bürosuna özel kimlik ve öğrenci kimlik/tanıtım kartlarıyla kendileri veya yasal vekilleri başvurarak imza karşılığında diplomalarını alabilirler. Bunların dışında hiç kimseye diploma verilmez. Diplomalar öğrencinin adresine veya istediği resmî kurumlara posta veya kargo ile gönderilmez. AÖF büroları arasında diploma gönderme işlemi yapılmaz.”

GEÇİÇİ DİPLOMA VERİLMEZ
“Mezunlarımıza diploma haricinde geçici mezuniyet belgesi, öğrenim belgesi, yazı gibi mezuniyeti belirten belge verilmemektedir.

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Fakülteye öğretim gideri ve öğrenim ücreti/öğrenci katkı payı borcu olan öğrencilerin diplomaları borçlarını ödemedikçe verilmemektedir. Mezunlarımız diplomasını teslim almadan önce üzerindeki bilgilerin doğruluğunu mutlaka kontrol etmelidir.
Mezuniyet tarihinden sonra kimlik bilgilerinde mahkeme kararı ile değişiklik olması hâlinde (evlenme ve boşanma hariç) yeni kimlik bilgilerine göre diploma düzenlenmektedir.”

ATA AÖF ise diplomalar ile ilgili şu bilgileri paylaştı;
''Final sınavları sonucunda diploma almaya hak kazanan öğrencilerimizin mezuniyet işlemleri Fakültemiz tarafından tamamlanarak diplomaları, OBS de kayıtlı adreslerine PTT kargo ile gönderilecektir. Bu süreçte öğrencilerimizin OBS de bulunan evrak teslim adreslerini güncellemeleri gönderim sürecinin aksamaması açısından önem arz etmektedir. Bunun dışında diploma gönderimi veya mezuniyet işlemlerinin başlatılması ile ilgili herhangi bir işlem yapılması gerekmemektedir.

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Fakültemiz Çocuk Gelişimi ve Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans Programları ile Sağlık Yönetimi ve Acil Yardım ve Afet Yönetimi Lisans Tamamlama Programları mezunlarımızın diplomaları Erzurum Sağlık İl Müdürlüğünce tescil edilmektedir. Diplomalar, Fakültemiz tarafından hazırlanarak ilgili kuruma iletilecektir. Tescil edilerek Fakültemize ulaşan diplomalar öğrencilerimizin Öğrenci Bilgi Sisteminde kayıtlı adreslerine bekletilmeksizin gönderilecektir.

Mezuniyet işlemleri tamamlanan öğrencilerimiz E-Devlet Kapısı üzerinden alacakları elektronik imzalı mezuniyet belgesini iş, sınav vb. başvurularında kullanabilirler.

Öğrencilerimize bundan sonraki hayatlarında başarılar diler, tekrar aramızda görmekten mutluluk duyarız.''


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