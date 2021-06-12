AÖF diplomaları ne zaman verilecek? AÖF mezuniyet belgesi sorgulama

Açık Öğretim Fakültesi’nde okuyanlar, çeşitli nedenlerle örgün eğitim alamayan kişilere üniversite okuma imkanı sunuyor. Bu sayede lisans eğitimlerini tamamlayan kişiler, diploma sahibi olabiliyor. Haziran ayına girilmesi ve Bahar döneminin sonuna gelinmesiyle beraber de mezuniyet aşamasına gelen öğrenciler diplomalarını nasıl ve ne zaman alacaklarını araştırıyor.

AÖF DİPLOMA SORGULAMA

AÖF diplomaları https://www.anadolu.edu.tr/diploma-dogrula adresi üzerinden sorgulanabilir. Öğrenciler T.C kimlik numarası ve diploma numarası girerek diplomalarını doğrulayabilir.

AÖF DİPLOMALARI NE ZAMAN VERİLİR, NEREDEN ALINIR 2021?

2020-2021 AÖF diplomalarıyla ilgili Anadolu Üniversitesi'nden henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçmiş yıllarla ilgili mezuniyet sürecine dair detayları açıklayan Anadolu Üniversitesi diplomalarla ilgili şu ifadelere yer vermişti;

“Diplomalar, dönem sonu sınavı sonuçları İnternetten açıklandıktan sonra 20 gün içinde hazırlanarak mezunlarımıza verilmek üzere bağlı oldukları AÖF bürolarına gönderilmektedir. Ancak staj yükümlülüğü bulunan öğrenciler stajlarını tamamladıklarını belgeledikten veya laboratuvar uygulama dersi bulunan öğrenciler laboratuvar uygulama dersini tamamladıktan sonra diplomalarını alabilirler.”