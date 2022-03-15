AÖF sınav yerleri açıklandı mı? 2022 AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak. Sınav için artık hazırlıklarını yapmaya başlayan öğrenciler, bir yandan AÖF sınav giriş belgelerinin yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Peki AÖF sınav yerleri açıklandı mı?

2022 AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Daha önce düzenlenen sınavlar göz önüne alındığında AÖF sınav yerlerinin söz konusu sınava bir hafta kala açıklanması beklenmekte. Sınav giriş belgeleri yayımlandığında resmi olarak sosyal medya hesapları üzerinden duyuru yayınlanacak. Öğrenciler sınav yerlerini "https://giris.anadolu.edu.tr/" internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler.

2022 AÖL SINAV TAKVİMİ!

Bahar Dönemi Ara Sınavı Tarihi: 02- 03 Nisan 2022

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı Tarihi: 21- 22 Mayıs 2022

Yaz Okulu Sınavı Tarihi: 13 Ağustos 2022 tarihlerinde uygulanacak.

