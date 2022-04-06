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AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı?

06.04.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF sınav sonuçları, öğrencilerin gündeminde yer alıyor. AÖF Bahar Dönemi vize sınavı geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Öğrenciler, vize sürecini atlattı şimdi ise sırada sınav sonuçları var. AÖF sınavının ardından sonuçlar sorgulanmaya başladı. AÖF sonuçlarının ne zaman açıklanacağı en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. İşte AÖF sınav sonuçlarına dair merak edilenler!

AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı?

AÖF Bahar Dönemi vize sınavları 2-3 Nisan tarihlerinde gerçekleşti. Sınava giren adaylar, AÖF sınav sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyor.
AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Adaylar "AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt bulmaya çalışıyor. İşte AÖF sınav sonuçlarına dair merak edilen ayrıntılar...

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi geçtiğimiz haftarda yayınladığı takvim ile AÖF sınav tarihlerini duyrumuştu. Bahar dönemi vize sınavları AÖF takvimine göre 2-3 Nisan günlerinde gerçekleştirildi.

2021-2022 eğitim öğretim yılı AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yılardaki sınavlar baz alınarak sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF sisteminde sınıf geçmek için öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir ancak bu işlem ilk yıl dışında yapılır. Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan, ikinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan ders alınmaz.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan, dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.

AÖF SINAV TARİHLERİ NELERDİR?

AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

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