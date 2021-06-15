Uzun ve zorlu bir eğitim öğretim dönemi sona eriyor. Bu dönemde başarılı olamayan öğrenciler yaz okuluna ilişkin internet üzerinden araştırma yapmaya başladı. Öğrencilerin başarısız oldukları dersleri yaz okulunda telafi ederek bir sonraki sınıfa geçme hakkı bulunuyor. Bu haktan yararlanmak isteyen görenciler "AÖF yaz okulu kayıt ne zaman?" , "AÖF yaz okulu online mı olacak 2021?" sorularının yanıtını araştırıyor. Merak edilen soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

AÖF YAZ OKULU KAYIT NE ZAMAN?

Öğrencilerin merakla beklediği AÖF yaz okulu takvimi paylaşıldı. Söz konusu takvimde, AÖF yaz okulu öncesi kayıt yenilemenin 1-4 Temmuz 2021 arasında gerçekleştirileceği belirtildi. 5 Temmuz'da ise derslerin başlayacağı bildirildi. 20 Ağustos 2021 ise derslerin son bulacağı tarihtir.

AÖF YAZ OKULU ONLİNE MI OLACAK 2021?

Yaz okulu sınavlarının online olup olmayacağına dair henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Söz konusu kararın alınmasında koronavirüs vakalarının oranı belirleyici unsur olacak.

AÖF SINAV TAKVİMİ

AÖF tarafından öğrencilerin bilgisine sunulan sınav takvimi aşağıdaki gibidir: