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AÖF yaz okulu kayıt ne zaman? AÖF yaz okulu online mı olacak 2021?

15.06.2021 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF'te bahar dönemi sona erdi. Bahar döneminde başarılı olamayan öğrenciler bu yıl yaz okulu tarihlerini araştırmaya koyuldu. "AÖF yaz okulu kayıt ne zaman?" , "AÖF yaz okulu online mı olacak 2021?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

AÖF yaz okulu kayıt ne zaman? AÖF yaz okulu online mı olacak 2021?

Uzun ve zorlu bir eğitim öğretim dönemi sona eriyor. Bu dönemde başarılı olamayan öğrenciler yaz okuluna ilişkin internet üzerinden araştırma yapmaya başladı. Öğrencilerin başarısız oldukları dersleri yaz okulunda telafi ederek bir sonraki sınıfa geçme hakkı bulunuyor. Bu haktan yararlanmak isteyen görenciler "AÖF yaz okulu kayıt ne zaman?" , "AÖF yaz okulu online mı olacak 2021?" sorularının yanıtını araştırıyor. Merak edilen soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

AÖF YAZ OKULU KAYIT NE ZAMAN?

Öğrencilerin merakla beklediği AÖF yaz okulu takvimi paylaşıldı. Söz konusu takvimde, AÖF yaz okulu öncesi kayıt yenilemenin 1-4 Temmuz 2021 arasında gerçekleştirileceği belirtildi. 5 Temmuz'da ise derslerin başlayacağı bildirildi. 20 Ağustos 2021 ise derslerin son bulacağı tarihtir.

AÖF YAZ OKULU ONLİNE MI OLACAK 2021?

Yaz okulu sınavlarının online olup olmayacağına dair henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Söz konusu kararın alınmasında koronavirüs vakalarının oranı belirleyici unsur olacak.

AÖF yaz okulu kayıt ne zaman? AÖF yaz okulu online mı olacak 2021?

AÖF SINAV TAKVİMİ

AÖF tarafından öğrencilerin bilgisine sunulan sınav takvimi aşağıdaki gibidir:

01-04 Temmuz 2021 Kayıt Yenileme
05 Temmuz 2021 Derslerin Başlangıcı
15 Temmuz 2021 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Tatili
19‒23 Temmuz 2021 Kurban Bayramı Tatili
20 Ağustos 2021 Derslerin Bitimi
23-27 Ağustos 2021 Yaz Okulu Sonu Sınavları
31 Ağustos 2021 Yaz Okulu Sonu Sınavları Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih
06-08 Eylül 2021 Yaz Okulu Sonu Mazeret Sınavları
09 Eylül 2021 Yaz Okulu Sonu Mazeret Sınavı Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih
13 Eylül 2021 Yaz Okulu Açılan Birimlerde Tek Ders Sınavı Başvurusu için Son Tarih
15 Eylül 2021 Tek Ders Sınavı
17 Eylül 2021 Tek Ders Sınavı Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih

TELAFİ

15 Temmuz 2021 Perşembe gününün telafisi / 10 Temmuz 2021 Cumartesi
19 Temmuz 2021 Pazartesi gününün telafisi / 17 Temmuz 2021 Cumartesi
20 Temmuz 2021 Salı gününün telafisi / 24 Temmuz 2021 Cumartesi
21 Temmuz 2021 Çarşamba gününün telafisi / 31 Temmuz 2021 Cumartesi
22 Temmuz 2021 Perşembe gününün telafisi / 07 Ağustos 2021 Cumartesi
23 Temmuz 2021 Cuma gününün telafisi / 14 Ağustos 2021 Cumartesi

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